به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان (پل شیراز) از سمت نطنز ۱۳ نفر کشته شدند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامگاه دوشنبه گفت: در پی این حادثه چهار واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و ۳ واحد عملیاتی از هلال احمر و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور همچنین از اعلام آماده باش به بیمارستان های نطنز، شاهین شهر، غرضی و امین برای پذیرش مصدومان خبر داد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران اصفهان این حادثه در حدود ساعت ۲۱ و ۲۰ دقیقه در محور اصفهان- نطنز کیلومتر ۸۰ رخ داده و به گفته شاهدان عینی اتوبوس مسافربری که در حال پیمودن مسیر اصفهان به مشهد بوده وارد لاین مخالف خود شده و سپس واژگون شده است.

منصور شیشه فروش افزود: بلافاصله پس از سانحه، ۱۵ تیم امدادی و فوریت‌های پزشکی با آمبولانس و تیم های پلیس راه، راهداری و آتش نشانی و مدیریت بحران فرمانداری شهرستان نطنز به محل اعزام و نسبت به امدادرسانی به مصدومان و اعزام مجروحان به مراکز درمانی اقدام کردند.

وی ادامه داد: این حادثه همچنین ۱۳ نفر مصدوم داشت که چهار نفر از مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز، ۶ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین شهر و سه نفر نیز به بیمارستان غرضی اصفهان برای درمان اعزام شدند.

