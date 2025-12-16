به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین افتتاح «روضهالشهداء» آستان مقدس امامزاده ابوعبدالله(ع) شهرری صبح امروز با استقبال پرشور خانوادههای معظم شهدا و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، از جمله حجتالاسلام زینالدینی رئیس اداره اوقاف شهرستان ری برگزار شد. در این مراسم، از سنگ مزار و بنای یادبود شهدای دفاع مقدس دوازدهروزه نیز رونمایی به عمل آمد؛ اقدامی که در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و صیانت از یاد و خاطره شهدای اقتدار صورت گرفت.
پیش از مراسم رونمایی، شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به همت اداره بنیاد شهید شهرستان ری و با حضور مسئولان شهرستان در این مکان مقدس تشکیل شد.
در ادامه، حجتالاسلام جواد علیرضایی، مدیر آستان مقدس امامزاده ابوعبدالله(ع)، ضمن خیرمقدم به حاضران، این آستان را از نظر تنوع شهدای مدفون، کاملترین مجموعه مرتبط با شهدای انقلاب اسلامی معرفی کرد.
حسین نصرالله، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران نیز با تشریح طرح «بنیاد خدمتگزار»، بر ضرورت مرمت و ساماندهی گلزارهای شهدا و حفظ شأن و هویت مزار مطهر آنان تأکید کرد و از ارائه خدمات فوری به ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا خبر داد.
سیدعلی یزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با قدردانی از اقدامات انجامشده در شهرستان ری، از تلاشهای فرمانداری، مجموعه انتظامی، شهرداری و بهویژه تولیت آستان مقدس امامزاده ابوعبدالله(ع) در تکریم شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت قدردانی کرد.
همچنین حمیدرضا ذوالفقاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ری، خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را تکلیف شرعی و اداری دستگاهها دانست و بر پیگیری حقوق و مطالبات آنان از مسیرهای قانونی تأکید کرد.
محمدعلی محمدی، رئیس بنیاد شهید شهرستان ری نیز با بیان اینکه گرامیداشت شهدا الگویی برای تقویت روحیه ایثار و فداکاری در جامعه است، «روضهالشهداء» آستان امامزاده ابوعبدالله(ع) را نخستین بنای یادبود شهدای اقتدار جنگ تحمیلی دوازدهروزه کشور عنوان کرد.
در پایان مراسم، حاضران با حضور بر مزار مطهر شهدای «دوازدهروزه اقتدار»، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و نام این شهیدان والامقام را گرامی داشتند و خانوادههای معظم شهدا با دعا برای عزت و سربلندی نظام اسلامی، از دستاندرکاران این اقدام معنوی قدردانی کردند.
