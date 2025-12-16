به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از تاسیس مجموعه دینی – فرهنگی خاتم‌الانبیاء(ص) در غرب کابل ۳۴ سال می‌گذرد، اما به دلایل مختلف، تاکنون روند ساخت‌وساز آن تکمیل نشده است.

این مجموعه به هدف احیای بزرگ‌ترین مرکز دینی و فرهنگی از سوی دولت مجاهدین به ریاست برهان‌الدین ربانی در سال ۱۳۷۰ به شیعیان کابل اهدا شد.

زمین اهدا شده مساحتی در حدود چهل جریب زمین دارد و در آن زمان، آیت‌الله سیدابوالحسن فاضل، از مجتهدین نامدار افغانستان، مسئولیت تاسیس این مجموعه را بر عهده گرفت.

از ابتدای تاسیس این مرکز بزرگ دینی – فرهنگی شیعیان کابل، هدف‌گذاری شده بود که حوزه علمیه، مسجد، بیمارستان، یتیم‌خانه، مرکز تحقیقات علمی و سایر مراکز عام‌المنفعه ایجاد شود و تا قبل از روی کار آمدن حکومت نخست طالبان، تا سال ۱۳۷۴، مقداری از اجرای مراکز فوق پیش رفته بود.

پس از روی کار آمدن حکومت اول طالبان، اجرای این پروژه متوقف شد و مسئولین مربوطه هم از کابل متواری شدند و سرانجام، با روی کار آمدن نظم جدید در افغانستان، در سال ۱۳۸۲ روند ساخت‌وساز این مرکز دوباره از سر گرفته شد.

اندکی نگذشت که کشمکش‌های سیاسی و قومی، مانع بزرگی در اجرای این پروژه دینی – فرهنگی ایجاد کرد؛ یکی از محل‌های مهم نزاع در این مجموعه بر سر اسامی و عناوین مراکز بود.

در حال حاضر، مسجد و بیمارستان در این مجموعه فعال است، اما بخش بزرگ آن از روند ساخت‌وساز عقب مانده و مساحت بزرگی از این مصلی زمین خالی است.

ساخت‌وساز و تکمیل این مصلی بودجه هنگفتی را نیاز دارد، اما با گذشت چند دهه از شروع این پروژه بزرگ، چندین سال است که اجرای آن متوقف شده است.

زمین‌های اهداشده به مجموعه خاتم‌الانبیا(ص) دولتی است، اما با توجه به مخالفت‌ها و کشمکش‌هایی‌که در مورد آن وجود داشته و دارد، حکومت سابق افغانستان و حکومت کنونی کابل در مورد این مجموعه رسما اظهار نظر نکرده است.

