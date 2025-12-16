به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته پژوهش طی مراسمی از سوی معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع)، از 50 اثر پژوهشی به 8 زبان و پایگاه وضعیتپژوهی شیعیان رونمایی میشود.
تجلیل از پژوهشگران برتر از برنامههای دیگر این مراسم است و آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) سخنران آن است.
این مراسم روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1404 ساعت 10 صبح در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) قم، سالن اهلبیت(ع) برگزار میشود و علاقهمندان برای شرکت مجازی می توانند به آدرس https://www.aparat.com/Abna/live مراجعه کنند.
