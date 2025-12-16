  1. صفحه اصلی
به مناسبت هفته پژوهش؛

جدیدترین آثار مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی می‌شود

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۳
جدیدترین آثار مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی می‌شود

به مناسبت هفته پژوهش طی مراسمی از سوی معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، از 50 اثر پژوهشی به 8 زبان و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته پژوهش طی مراسمی از سوی معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، از 50 اثر پژوهشی به 8 زبان و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی می‌شود.

تجلیل از پژوهشگران برتر از برنامه‌های دیگر این مراسم است و آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سخنران آن است.

جدیدترین آثار مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی می‌شود

این مراسم روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1404 ساعت 10 صبح در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) قم، سالن اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای شرکت مجازی می توانند به آدرس https://www.aparat.com/Abna/live مراجعه کنند.

