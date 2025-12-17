به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در آئینی که در امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر قم برگزار شد، از ۵۰ اثر پژوهشی جدید و «پایگاه وضعیتپژوهی شیعیان» رونمایی کرد. در این آیینی که به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش برگزار شد، جمعی از مدیران، اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه حضور داشتند.
پژوهش ناظر به حکمرانی و نیازهای واقعی
به گزارش خبرنگار ابنا، آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ابتدای این مراسم با اشاره به تحولات علمی رخ داده در دنیای امروز، بر لزوم پرداختن به بحث اخلاق در عرصه پژوهش تأکید کرد و افزود: اخلاق مضاف و اخلاق حرفهای، به خصوص در بخش پژوهش، با توجه به مواجهه ما با فناوری و هوش مصنوعی، باید به طور فراگیر رعایت شود. هوش مصنوعی ابزاری است که آدمهای باهوش را باهوشتر، و افراد تنبل را تنبلتر و کندتر میکند.
آیتالله رمضانی خاطرنشان کرد: در بحث تألیف، مقاله نوشتن و ترجمه، در حالی که یک مترجم حاذق برای ترجمه یک کتاب ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحهای به حداقل شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد، هوش مصنوعی ممکن است این کار را در یک هفته انجام دهد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) نکته بعدی را بر این قرار داد که پژوهش باید بر اساس نیازهای واقعی باشد و در حوزههای مختلف، به خصوص علوم انسانی، باید اثری باشد که امروزه به درد جامعه بخورد.
مسئلهمحوری و استفاده هوشمندانه از فناوری
حجتالاسلام دکتر شاکری معاون علمی و فرهنگی مجمع در ادامه این نشست، پژوهش را قلب تپنده مجموعه خواند که میبایست پشتوانه تصمیمگیریها و رویکردهای مجمع باشد. وی بر شناخت دقیق نیاز، سلیقه و خردهفرهنگهای مخاطبان در کشورهای مختلف تأکید کرد تا محتوایی متناسب برای تألیف کتاب، تولید پادکست و محتوای چندرسانهای عرضه شود,.
معاون علمی و فرهنگی، همافزایی با مراکز و استفاده از ظرفیت نهادهایی که در عرصه بینالملل فعالیت میکنند را یکی از اصول مهم کاری این معاونت برشمرد و با تأکید بر اجتناب از انجام کارهای تکراری و صرفهجویی در هزینهها، افزود: از دستاوردهای بشری به ویژه هوش مصنوعی، باید هوشمندانه بهره گرفت. وی همچنین رویکرد مسئلهمحوری را در تمامی برنامههای پژوهشی، از تبیین مسئله تا آموزش تفکر خلاق، امری حیاتی دانست.
تجلیل و تقدیر از ۱۵ پژوهشگر برتر مجمع جهانی اهلبیت(ع)
دکتر صفا مدیرکل دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از نشست، گزارشی از تحولات این حوزه ارائه کرد. وی شناسایی وضع موجود سازمان، تدوین راهکار مطلوب و حرکت به سمت رویکردهای نوین پژوهشی را در دستور کار این مجموعه دانست.
وی بر ضرورت رصد و پایش پویا، نیازسنجی، و بهرهگیری از ابزارهای نوین همچون هوش مصنوعی و تحلیل دادههای میدانی تأکید ورزید. او همچنین از تجلیل و تقدیر از ۱۵ پژوهشگر برتر مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان این مراسم خبر داد.
جزئیات آثار رونمایی شده
آثار رونماییشده مربوط به سه اداره کل معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) بودند که شامل ۲۲ اثر از دفتر مطالعات و پژوهش (از جمله ۱۳ اثر وضعیتپژوهی و ۸ جلد کتاب سبک زندگی) و ۷ جلد تاریخ شفاهی مجمع با عنوان «منادیان حق و حقیقت» میشد,. علاوه بر آن، ۱۱ اثر ترجمهشده به سه زبان آلبانی، آلمانی و پشتو و ۱۰ درسنامه آموزشی به زبانهای فارسی، عربی و اردو نیز معرفی شدند.
سامانه جامع وضعیتپژوهی شیعیان
همزمان با رونمایی از آثار مکتوب، پایگاه وضعیتپژوهی شیعیان نیز در این مراسم افتتاح شد. این پایگاه جامع، بیش از ۲۲۰۰ اثر پژوهشی را پوشش میدهد که به ۱۰ زبان مختلف و مربوط به ۱۴۹ کشور جهان است. محتوای این پایگاه در حوزههای مطالعات راهبردی شیعیان، جمعیتشناسی و مطالعات جوامع مسلمان عرضه شده است.
