۱۲ کتاب با موضوع جهان اسلام رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از ۱۲ عنوان کتاب همزمان با هفت پژوهش با حضور آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب برگزار شد.

در این مراسم از کتاب های «بهره؛ بررسی افکار، عقاید، آداب و رسوم بهره اسماعیلیه» نوشته حجت الاسلام سید جلال میرآقایی، سه کتاب «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی عراق» و «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی افغانستان» و «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی پاکستان» به قلم حجت الاسلام مصطفی اسکندری، «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی سوریه» و «فقه خلافت داعش» نوشته حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان و سه کتاب «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی جمهوری آذربایجان»، ««درآمدی بر جریان شناسی مذهبی ترکیه» و «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی تونس» از حجت الاسلام خلیل عالمی رونمایی شد.

«الأسس الفکریة للمعتزلین الجدد تجاه الأحکام الإسلامی» نوشته حجت الاسلام محسن مدنی نژاد، «نقشبندیه ترکیه؛ ظرفیت ها، چالش‌ها و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی» به قلم اکرم احسانی نژاد، و «جریان‌شناسی دیدگاه‌ها و رویکردهای وحدت و تقریب مذاهب اسلامی" از حجج اسلام مهدی عزیزی و خلیل عالمی از دیگر کتاب هایی است که رونمایی شدند.

