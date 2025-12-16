به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علیرضا حدائق از علمای شیراز با حضرت آیت‌الله کریمی جهرمی دیدار کرد.

در این دیدار که جمعی از طلاب حوزه علمیه منصوریه شیراز نیز حضور داشتند، آیت‌الله کریمی جهرمی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله حدائق و با تشکر از خدمات حجت الاسلام و المسلمین حدائق در شیراز، به تبیین وظایف روحانیت در عصر حاضر پرداخته و طلاب را به بهره‌گیری از سیره ی عملی و اخلاقی علمای سلف توصیه کرد.

وی پرهیز از علاقه به دنیا، خدمتگزار و علاقمند مردم بودن و تعهد به درس خواندن و فهم دقیق مطالب علمی، پرهیز از بیان مطالب دینی بدون اطلاع و مطالعه را از ویژگی‌های یک طلبه دانستند و ضمن بیان خاطراتی از دلدادگی مردم به خاندان حدائق در شیراز گفت: اگر امروز نام خاندان آیت‌الله حدائق در شیراز به نیکی می‌آید همه آن‌ها دلیلش آن است که آن مردان خدا، ایمان و عمل صالح و خداباوری را سرلوحه کار خود قرار داده بود.

در ابتدای دیدار، حجت‌الاسلام و المسلمین حدائق ضمن تشکر از سفر آیت‌الله کریمی جهرمی به استان فارس و حضور در مدرسه علمیه منصوریه، گزارشی از وضعیت طلاب آن حوزه علمیه ارائه کرد.

