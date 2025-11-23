به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام فاطمیه و فرارسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س)، حضرت آیت‌الله کریمی جهرمی پیامی به اجتماع عزاداران فاطمی صادر کرد:



متن پیام بدین شرح است:

السلام علی المظلومة الشهیدة، المخفیة قبرها، والمجهولة قدرها، والمکسورة ظلعها فاطمة الزهرا سلام الله علیها

ایام فاطمیه یاد آور بانوی جهان و مظهر فضائل و کمالات انسانی است.

او خلاصه عالم وجود و زبده آفرینش است و چه می‌توان گفت درباره کسی که پیامبر اکرم؛ خاتم النبیین ؛ سید المرسلین و علت پیدایش جهان هستی درباره او بارها فرموده‌اند: «فداها ابوها» جان من فدای او باد.

و فرموده‌اند: « فاطمة بضعة منّی و روحی التی بین جنبی» فاطمه پاره تن و قطعه و پاره‌ای از وجود من است.

آن معظمه یگانه دل‌نواز پدر و انیس او و مربی حسن و حسین دو ریحانه رسول الله بود. هم‌چنانکه در کنار همه‌ این فضائل، فاطمه غم‌خوار کل امّت اسلام بود.

اگر بینوایی را می‌دید دلش برای او می‌تپید و با امکانات شخصی خود، او را به نوا می‌رساند.

اگر برهنه‌ای را می‌دید و یا کسی‌که جامه مناسب در تن ندارد، بی درنگ از لباس و جامه خود، پوشش آن مستمند را تأمین می‌کرد و خود به پوششی بسیار ساده اکتفا می‌نمود.

او حتی در مقام دعا و درخواست حوائج از معبود یگانه و ذات لایزال الهی، دیگران را بر خود و فرزندان خود ترجیح می‌داد و در مناجات و راز و نیاز شبانه و مخفیانه‌اش، مردمان بینوا و گرفتار و همسایگان را به اسم و نام یاد کرده و برای آنان دعا می نمود.

راستی دنیا سرافراز است که بانویی بهشتی و آسمانی همچون سیدة النساء فاطمه زهرا را به خود دیده است.

اکنون امت فاطمی و دلدادگان حضرت زهرا این ایام که مقارن با شهادت جانسوز آن حبیبه‌ی خدا می‌باشد را مغتنم بشمرند و سه اصل را مدنظر خود قرار دهند:

اولاً با مطالعه کتب معتبر و استفاده از منابر خطبای عزیز سعی بلیغ در شناخت منش و سیره حضرت فاطمه بنمایند.

ثانیاً از مکتب انسان‌ساز فاطمه زهرا بهره فراوان ببرند. درس صدق و صفا و بندگی خالصانه برای خدا، درس حمایت از مقام والای ولایت مطلقه امیرالمؤمنین و سید الوصیّین و نیز درس علاقمندی به انسان‌ها از خویشاوندان و غیر آن‌ها را بیش تر از پیش بیاموزند.

در این شرایط خاص کشور، ضمن توسل برای رفع مشکلات، گرفتاری برادران و خواهران مسلمان خود را از یاد نبرند و از ایثار و انفاق نسبت به آن‌ها خصوصا رفع مشکل جوانان کشور دریغ ننمایند و دل‌های افسرده را شاد کنند تا قلب مقدس حضرت زهرا و نیز فرزند برومندش مهدی آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف را شادمان گردانند.

ثالثاً امروز با هجوم شبهات به ساحت تشیّع لازم است جوانان عزیز در کنار تعمیق باورهای اعتقادی خود، مجالس سوگ آن شهیده مظلوم را در کشور، هرچه با شکوه‌تر برقرار سازند و در بزرگ‌داشت روز شهادت جان‌گداز فاطمه طاهره مسامحه نکنند و همه توان و امکانات خود را با اخلاص تمام، تقدیم آن بانوی جهانیان کنند.

دسته‌جات عزادار، هیئات سینه‌زن، خیابان‌ها را مملو از جمعیت کنند و مرثیه‌سرایان عزیز و نوحه‌خوانان محترم آموزنده‌ترین و سوزناک‌ترین مراثی متقن و نوحه‌های درس‌آموز و غم‌افزا را ارائه کنند تا شور فاطمی را در دل و جان عموم عزاداران متعهد و با وفا به جوشش آورند.

امید آن‌که، همگان از پس این انجام وظائف، مشمول دعای خیر حضرت ولی عصر واقع گردیم و اندکی از حق عظیم و آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها را ادا کرده باشیم و به شفاعت آن سیده نساء و شهیده راه خدا در قیامت نائل گردیم.

خداوند همه مردم عزیزمان را از بلا و نگرانی حفظ فرماید.

والسلام علیکم یا إخوتی وَ أخَوَاتی و رحمة الله وبرکاته

جمادی الثانی ۱۴۴۷

دعای گوی شما

علی کریمی جهرمی