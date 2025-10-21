به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم با آیت الله العظمی کریمی جهرمی دیدار کردند.
در ابتدای این این دیدار آیت الله العظمی کریمی جهرمی با اشاره به مراجعات متعدد مردم درباره مسائل معیشتی نگرانی خود را نسبت به وضع پیش آمده برای مردم و گرانی اجناس ابراز کردند.
همچنین معظم له ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی در راستای محرومیتزدایی و رسیدگی به مشکلات مردم، از ایشان خواستند تا سلام گرم و دعای مخصوصشان را به رهبر انقلاب تقدیم نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی در این دیدار ضمن تقدیر از خدمات معنوی و علمی آیت الله العظمی کریمی جهرمی در طول دوران حضور در حوزه علمیه قم ،سلام رهبر انقلاب را محضر ایشان تقدیم کردند.
