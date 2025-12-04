به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مستند «شارح حدیث آفتاب» روایتی از زندگی، جایگاه فقهی و میراث علمی آیتالله علی کریمی جهرمی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم به کارگردانی «رضا عباسی» و تهیهکنندگی «صدرا صدوقی» است که این مستند امروز پنج شنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴، ساعت 19 از شبکه چهار سیما، پخش می شود.
در مستند «شارح حدیث آفتاب» معرفی بخش مهمی از آثار آیتالله کریمی جهرمی؛ بیش از یکصد عنوان کتاب در حوزههای فقه، تفسیر، حدیث، سیره، تراجم و اخلاق، بههمراه نقش وی در تربیت طلاب حوزه های علمیه و جایگاه استادی او در مقام یک فقیه نامدار به تصویر کشیده شده است.
مستند همچنین به جنبههای فرهنگی و اجتماعی شخصیت آیتالله کریمی جهرمی از فعالیتهای وی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا حضور در محافل علمی داخل و خارج از کشور نیز میپردازد.
