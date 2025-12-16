بریتانیا در آستانه تصویب تعریف رسمی «نفرت ضد مسلمانان»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا در حال نهایی‌سازی یک تعریف رسمی و غیرالزام‌آور از «نفرت ضد مسلمانان/anti-Muslim hatred» است؛ تعریفی که برخلاف انتظار، واژه «اسلام‌هراسی» (Islamophobia) را به‌طور صریح در خود ندارد و همین موضوع با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

به نقل از شبکه BBC، این تعریف از سوی «کارگروه اسلام‌هراسی/نفرت ضد مسلمانان» تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته و هم‌اکنون برای مشورت با ذی‌نفعان به جریان افتاده است. دولت بریتانیا این کارگروه را در فوریه سال جاری میلادی تشکیل داد و پیشنهاد نهایی آن در اکتبر ارائه شد.

بر اساس پیش‌نویس دیده‌شده توسط BBC، «نفرت ضد مسلمانان» شامل ارتکاب یا تشویق به اعمال مجرمانه از جمله خشونت، تخریب اموال، آزار و ارعاب فیزیکی، کلامی، نوشتاری یا الکترونیکی علیه مسلمانان یا افرادی است که به دلیل دین، قومیت یا ظاهرشان مسلمان تلقی می‌شوند.

در این تعریف همچنین به «کلیشه‌سازی تبعیض‌آمیز و نژادسازی از مسلمانان» اشاره شده؛ روندی که به گفته کارگروه، با نسبت دادن ویژگی‌های ثابت و جمعی به مسلمانان، زمینه تحریک نفرت علیه آنان را فراهم می‌کند، فارغ از باورها یا رفتارهای واقعی افراد.

یکی از بخش‌های مورد بحث این تعریف، استفاده از مفهوم «نژادسازی» (Racialisation) است؛ مفهومی که برخی در دولت درباره دامنه آن تردید دارند. با این حال «بارونس گوهر»، عضو کارگروه، تأکید کرده این تعریف «تعادل درستی» میان حمایت از افراد مسلمان و جلوگیری از افراط و محدودسازی آزادی بیان برقرار می‌کند.

این تعریف ماهیت قانونی الزام‌آور ندارد، اما قرار است به‌عنوان چارچوبی راهنما برای نهادهای دولتی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد تا به درک بهتر، ثبت دقیق‌تر و مقابله مؤثرتر با تبعیض و جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا کمک کند.

