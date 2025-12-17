بیانیه شورای مسلمانان بریتانیا در انتقاد به تعریف پیشنهادی نفرت ضدمسلمانان توسط دولت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) نسبت به پیشنهادهای لو رفته دولت بریتانیا برای تعریف غیرالزام‌آور «نفرت ضد مسلمانان» هشدار داد و آن را کم‌رنگ‌شده و ناکافی خواند. دکتر واجد اختر، دبیرکل انجمن مسلمانان بریتانیا، تأکید کرد که این تعریف، واقعیت زندگی روزمره مسلمانان بریتانیایی را نادیده می‌گیرد و پیشنهادهای کارگروه دولتی را تضعیف می‌کند.

دولت بریتانیا از فوریه امسال کارگروهی برای تدوین تعریف «اسلام‌هراسی/نفرت ضد مسلمانان» تشکیل داد و پیشنهاد نهایی آن در اکتبر ارائه شد. بر اساس پیش‌نویس دیده‌شده توسط BBC، این تعریف شامل جرائم خشونت‌آمیز، تخریب اموال، آزار کلامی یا الکترونیکی علیه مسلمانان یا کسانی است که به دلیل دین، قومیت یا ظاهرشان مسلمان پنداشته می‌شوند. با این حال، واژه «اسلام‌هراسی» به صراحت در آن نیامده و بر مفاهیمی مانند «نژادسازی» (racialisation) و کلیشه‌سازی تبعیض‌آمیز تأکید شده است.

دکتر اختر در بیانیه شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد: «مسلمانان بریتانیا جامعه‌ای بسیار متنوع هستند، اما بارها به عنوان یک گروه نژادی واحد تلقی می‌شوند. افراد به دلیل نام، ظاهر، لباس یا پیشینه فرضی‌شان هدف قرار می‌گیرند، فارغ از باورها یا اعمال واقعی‌شان. حذف یا کم‌رنگ کردن مفهوم نژادسازی، آزادی بیان را حفظ نمی‌کند، بلکه ماهیت آسیب را پنهان و توانایی نهادهای عمومی برای مقابله با تبعیض را تضعیف می‌کند.»

MCB خواستار انتشار فوری گزارش کامل کارگروه شد و تأکید کرد که این رویکرد شفافیت را قربانی می‌کند. MCB آن را ناکافی برای ثبت و مقابله مؤثر با جرائم نفرت می‌داند.

به گفته دکتر اختر، انجمن مسلمانان بریتانیا با مشورت گسترده با جوامع خود، به فشار برای تعریفی قوی، معتبر و مؤثر ادامه خواهد داد.

