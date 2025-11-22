به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحثها در بریتانیا درباره تعیین و تثبیت تعریف دقیق «اسلامهراسی» بهویژه همزمان با افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان دوباره شدت گرفته است. پس از آنکه یک کمیته دولتی ـ که در فوریه سال جاری تشکیل شده ـ ماه گذشته گزارشی درباره تدوین یک تعریف رسمی ارائه داد و دولت بریتانیا اکنون در حال بررسی آن پیش از اعلام نسخه نهایی است.
مفهوم «اسلامهراسی» مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. این اصطلاح نخستینبار در سال ۱۹۹۷ مطرح شد و یک سازمان ضدنژادپرستی آن را «خصومت بیدلیل نسبت به اسلام و پیامدهای تبعیضآمیز آن» تعریف کرد.
اما در سال ۲۰۱۸، یک کمیته پارلمانی در بریتانیا تعریف دیگری ارائه داد و اسلامهراسی را نوعی از نژادپرستی که علیه نمادها، بیانها و جلوههای مرتبط با اسلام اعمال میشود، دانست. این تعریف توسط دولتهای محافظهکار پیاپی بریتانیا رد شد، اما شماری از شوراهای محلی، دانشگاهها و حزب کارگر آن را پذیرفتهاند.
«میشا اسلام» پژوهشگر دانشگاه ساوتهمپتون میگوید که سال گذشته بالاترین آمار جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا ثبت شد، با این حال هنوز منتظر تعریفی هستیم که دولت از سال ۲۰۱۹ میلادی وعده آن را داده است. تأخیر در ارائه تعریف رسمی ناشی از نبود اراده سیاسی است.
به گفته او، نبود تعریف واحد و رسمی باعث شده شمار واقعی حملات علیه مسلمانان بریتانیا قابلمحاسبه نباشد؛ زیرا بسیاری از حوادث گزارش نمیشوند و در نتیجه در آمار رسمی ثبت نمیگردند.
او تأکید میکند حملات لفظی و فیزیکی علیه مسلمانان در خیابانها و مساجد، همراه با گسترش فعالیتهای جریان راست افراطی، به واقعیتی روزمره برای مسلمانان بریتانیا تبدیل شده است.
میشا اسلام همچنین میافزاید که هر تعریف کارآمد از اسلامهراسی باید ابعاد فردی و ساختاری این پدیده را دربرگیرد. این تعریف باید هم رفتارهای فردی و هم تبعیضهای نهادی را شامل شود، زیرا آثار آن در زندگی روزمره مسلمانان کاملاً محسوس است.
