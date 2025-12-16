به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علیرضا مومنی خنکدار» سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد مازندران، در نشست با عیسی قاسمی طوسی سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری مازندران، با اشاره به گستره فعالیت کانونهای مساجد استان، اظهار کرد: از مجموع یکهزار و ۲۸۸ کانون فرهنگیهنری فعال در مساجد مازندران، ۵۱۷ کانون در مساجد شهری و ۷۷۱ کانون در مناطق روستایی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه ۱۳۵ هزار و ۲۹۷ نفر از مردم مازندران در سامانه «بچههای مساجد» کشور عضو هستند، افزود: ۳۰۰ مسجد استان به کتابخانههای مسجدی مجهز شدهاند که نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی محلات ایفا میکنند.
مومنی خنکدار از فعالیت ۱۸۰ پایگاه قرآنی در مساجد استان خبر داد و گفت: همچنین ۲۸۰ گروه نمایشی با محوریت کانونهای فرهنگیهنری مساجد مازندران در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای اجتماعی مساجد در مناطق آسیبپذیر، اظهار کرد: ۳۵ کانون تربیتی در محلات آسیب استان فعال هستند که با حداقل اعتبارات، کارهای اثرگذار فرهنگی انجام میدهند؛ بهگونهای که برخی از این کانونها با بودجهای حدود ۵۰۰ هزار تومان در سال فعالیتهای مستمر فرهنگی و تربیتی اجرا میکنند.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای مساجد مازندران با بیان اینکه ۳۵ مربی تربیتی در قالب تفاهمنامه با ستاد اقامه نماز کشور در مناطق آسیب فعالیت دارند، افزود: این مربیان با دریافت سالانه ۵۰۰ هزار تومان، در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی میکنند و بخش عمده فعالیتهای مسجدی با حمایت مردمی پیش میرود.
وی با اشاره به تجربیات موفق برخی استانها از جمله زنجان در استفاده از اموال مازاد دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات مساجد، خواستار فراهم شدن زمینه بهرهمندی مساجد مازندران از این ظرفیت شد.
مومنی خنکدار همچنین از فعالیت کمیته تخصصی رسانه در قرارگاه مساجد استان خبر داد و گفت: روایت مساجد موفق مازندران با همکاری اصحاب رسانه استان و صدا و سیمای مرکز مازندران در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح «روایت مسجد» بهصورت ماهانه با همراهی ائمه جمعه شهرستانها اجرا میشود، خواستار حمایت استانداری مازندران برای تأمین وسیله ایابوذهاب و بستههای فرهنگی جهت تکریم فعالان مسجدی و اصحاب رسانه شد.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای مساجد مازندران به اجرای طرح «سهشنبههای تکریم» ویژه تجلیل از والدین و خانوادههای معظم شهدا با محوریت کانونهای مساجد اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاههای فرهنگی استان نیز در شهرستانها در اجرای این طرح همراه بچههای مسجد خواهند بود.
وی در پایان از تلاش برای فعالسازی مجمع خیرین مسجدی با هدف رونقبخشی به فعالیتهای فرهنگی کانونهای مساجد استان خبر داد.
در ادامه این نشست، عیسی قاسمی طوسی سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری مازندران، با تحسین فعالیت بچههای مسجد در مناطق آسیبپذیر استان، اظهار کرد: فعالیت فرهنگی نیازمند انگیزه است و برای حمایت از مربیان فرهنگی و تربیتی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی باید از ظرفیت خیرین بهره گرفت.
وی با تأکید بر لزوم نظاممند شدن فعالیتهای مسجدی، گفت: امور فرهنگی باید «مردمی» باشد و نقش ستاد هماهنگی کانونهای مساجد، هدایت و نظارت بر این فرآیند است.
قاسمی طوسی با بیان اینکه کار فرهنگی و تربیتی با بخشنامه پیش نمیرود، افزود: اولویت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد مازندران باید تشکیل مجمع خیرین مسجدی در شهرستانها با اخذ مجوز از استانداری باشد.
وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس، تصریح کرد: موفقیت در حوزه مسجد بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری مازندران، نشر دین و آموزههای قرآنی را مهمترین رسالت پیامبر اسلام (ص) دانست و گفت: بچههای مسجد باید با تأسی از پیامبر مهربانیها، در ترویج دین و اخلاق اسلامی نقشآفرین باشند.
