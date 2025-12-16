برگزاری جلسه شورای هماهنگی مراسم سالگرد شهدای مقاومت در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه شورای هماهنگی برگزاری مراسم سالگرد شهدای مقاومت با حضور اعضای این شورا در محل دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر نجف اشرف در کشور عراق، برگزار شد.

در این نشست، حاضران به بررسی برنامه‌ها، نحوه هماهنگی نهادها و تقسیم وظایف برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم سالگرد شهدای مقاومت پرداختند. همچنین بر اهمیت تبیین جایگاه شهدای مقاومت در تقویت وحدت امت اسلامی و انتقال پیام ایستادگی و عزت به نسل‌های آینده تأکید شد.

اعضای شورا در این جلسه، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر لزوم انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی برای برگزاری مراسمی در شأن شهدای مقاومت تأکید کردند.

این نشست در چارچوب آمادگی‌های لازم برای برگزاری مراسم سالگرد شهدای مقاومت و با هدف هماهنگی هرچه بیشتر میان دست‌اندرکاران برگزار شد.

