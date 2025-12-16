توزیع ۶ هزار بسته «یلدای فاطمی» در مازندران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمدباقر محمدی لائینی» نماینده ولی فقیه در مازندران در مراسم توزیع ۶ هزار بسته حمایتی ویژه شب یلدا «یلدای فاطمی» اظهار کرد: برخی اقدامات خیرخواهانه در شرایط و مناسبت‌های خاص ارزش مضاعفی پیدا می‌کنند؛ از جمله در ایامی که منسوب به حضرت فاطمه زهرا (س) و هم‌زمان با سالروز ولادت آن حضرت است که انجام چنین کارهایی بسیار شایسته و پسندیده خواهد بود.

وی افزود: همچنین قرار داشتن این اقدام در آستانه ماه رجب، ماه خدا، بر ارزش معنوی آن می‌افزاید. از سوی دیگر، شب یلدا به‌عنوان زمانی برای دورهمی خانواده‌ها و تقویت محبت و همدلی، فرصت مناسبی برای حمایت از نیازمندان به شمار می‌رود و انجام این اقدام در چنین ایامی، ضرورت و تأثیر بیشتری دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به فعالیت‌های مستمر سازمان آبشار عاطفه‌ها خاطرنشان کرد: این مجموعه هر ساله اقدامات خیرخواهانه متعددی انجام می‌دهد و امسال نیز با ابتکار «یلدای فاطمی» تلفیقی از مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و شب یلدا را مدنظر قرار داده است.

وی بیان کرد: ۶ هزار بسته حمایتی ویژه سراسر استان در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه ساری بسته‌بندی و در حال توزیع است و خودروها به مقصدهای تعیین‌شده اعزام می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از بانوان در فرآیند بسته‌بندی این اقلام مشارکت داشتند و طی چند روز تلاش مستمر، این بسته‌ها را آماده کردند.

