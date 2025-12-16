هیل: پیروزی قاطع ممدانی شمار نامزدهای مسلمان در آمریکا را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا شاهد افزایش چشمگیر نامزدی چهره‌های مسلمان و عرب برای مناصب سیاسی است؛ روندی که پس از پیروزی قاطع «زهران ممدانی» در نیویورک در انتخابات نوامبرشدت گرفت. ممدانی با این پیروزی به نخستین شهردار مسلمان نیویورک تبدیل شد؛ موضوعی که به گزارش پایگاه آمریکایی «هیل» نقطه عطفی در مشارکت سیاسی مسلمانان به شمار می‌رود.

«باسم الکُرّه» مدیر اجرایی شورای روابط آمریکایی-اسلامی، این پدیده را «اثر ممدانی» نامیده است؛ اثری که بسیاری را به ورود به عرصه انتخابات تشویق کرده و باعث شده نامزدهای مسلمان بیش از گذشته دریابند که هویت دینی‌شان دیگر الزاماً مانعی برای موفقیت سیاسی نیست.

یک پایگاه رأی مهم

بر اساس داده‌هایی که «جولیا میلر» نویسنده گزارش از شورای روابط آمریکایی-اسلامی نقل کرده، در انتخابات پایان سال گذشته بیش از ۳۸ نامزد مسلمان از مجموع ۷۶ نفر در مناصب مختلف در سراسر آمریکا به پیروزی رسیدند.

الکُرّه معتقد است این شتاب در زمانی حساس برای جامعه مسلمان آمریکا رخ داده و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ناگزیر خواهند بود به این پایگاه رأی رو به رشد و ظرفیت افزایش مشارکت انتخاباتی آن توجه بیشتری نشان دهند.

این تحول در شرایطی روی می‌دهد که طبق داده‌های مرکز پژوهشی «پیو»، حمایت مسلمانان از حزب دموکرات کاهش یافته است؛ کاهشی که به‌ویژه پس از خشم گسترده از مواضع دولت جو بایدن درباره جنگ غزه شدت گرفت.

این نارضایتی نقش مهمی در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ ایفا کرد؛ به‌طوری‌که دموکرات‌ها، ایالت میشیگان ـ با جمعیت قابل توجه مسلمان ـ را با اختلافی اندک واگذار کردند. به گفته گزارش، جنبش اعتراضی «غیرمتعهد» نقش کلیدی در این نتیجه داشت.

نامزدهای در حال ظهور

گزارش «هیل» به معرفی شماری از نامزدهای نوظهور مسلمان آمریکایی نیز پرداخته است؛ از جمله «عبدالرحمن محمد السید» در میشیگان که با حمایت گسترده وارد رقابت‌های سنای آمریکا شده است.

السید معتقد است مسئله فلسطین به آزمونی اخلاقی تبدیل شده که از نگاه بسیاری، دوگانگی گفتمان دموکرات‌ها درباره ارزش‌ها و حقوق بشر را آشکار می‌کند. به گفته او، این احساس محدود به مسلمانان یا شهرهای با اکثریت عرب نیست و در میان گروه‌های وسیع‌تری بازتاب دارد؛ گروه‌هایی که هزینه‌کرد مالیات‌ها برای اسرائیل و نقش خارجی آمریکا را مسئله‌ای ملی می‌دانند.

او به «هیل» گفت: اگر نمی‌توانید نسل‌کشی را نسل‌کشی بنامید، به من نگویید که در برابر دونالد ترامپ خواهید ایستاد.

گزارش همچنین به نامزدی «عباس علویة» از بنیان‌گذاران جنبش «غیرمتعهد» برای نمایندگی دیربورن و دیربورن هایتس در مجلس سنای ایالت میشیگان اشاره شده است.

در ایالت کارولینای شمالی نیز «نداء علام» وارد رقابت‌های مقدماتی مجلس نمایندگان آمریکا شده و با حمایت چهره‌های برجسته از جمله سناتور برنی سندرز، «والری فوشی» نماینده فعلی را به چالش کشیده است.

بر اساس گزارش، علام که کمیسر شهرستان دورهام است، نخستین زن مسلمان به شمار می‌رود که در این ایالت به یک مقام عمومی انتخاب شده؛ موفقیتی که با پیروزی او در انتخابات سال ۲۰۲۰ رقم خورد و نقطه عطفی در تاریخ نمایندگی سیاسی مسلمانان آن منطقه بود.

تغییر در چشم‌انداز سیاسی

نداء علام می‌گوید زمانی که در سال ۱۹۹۹ همراه خانواده‌اش به آمریکا، مهاجرت کرد، تصور رسیدن مسلمانان این کشور به مناصب عالی سیاسی غیرقابل باور بود؛ در حالی که امروز انتخاب یک شهردار مسلمان برای نیویورک یا پیروزی شخصی خودش دیگر امری دور از ذهن نیست.

با وجود این پیشرفت‌ها، نامزدهای مسلمان آمریکا همچنان با فضایی خصمانه، شامل تهدیدها و گفتارهای نفرت‌انگیز، روبه‌رو هستند. با این حال، بسیاری مانند عباس علویة تأکید می‌کنند که پاسخ به این فشارها، تلاش بیشتر و حضور استوار در میدان سیاست است.

«وائل الزیات» مدیر اجرایی سازمان «ایمگیج» که بر توانمندسازی سیاسی و مدنی مسلمانان آمریکایی تمرکز دارد، می‌گوید فضای عمومی به برخی اجازه می‌دهد به مسلمانان حمله کرده و تصویر آنان را مخدوش کنند، اما امید این است که روند انتخابات بتواند این واقعیت سیاسی را تغییر دهد.

