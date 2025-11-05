به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) پیروزی «غزاله هاشمی» در انتخابات ایالت ویرجینیا را «رخدادی تاریخی» توصیف کرد که او را به نخستین زن مسلمان در تاریخ ایالات متحده بدل میسازد که در سطح ایالتی به این مقام رسیده است.
در بیانیهای که از سوی دفتر مرکزی این شورا در واشنگتن منتشر شد، آمده است: سناتور ایالتی غزاله هاشمی با این پیروزی تاریخی، نخستین زن مسلمان است که در سراسر آمریکا به سمت معاون فرماندار انتخاب میشود. این لحظه الهامبخش میتواند مشوق مسلمانان آمریکایی برای حضور گستردهتر در عرصۀ خدمات عمومی در ویرجینیا و سراسر کشور باشد.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی همچنین از تمامی نامزدهای پیروز در انتخابات ویرجینیا تقدیر کرد و تأکید نمود: این موفقیت نهتنها برای جامعۀ مسلمانان، بلکه برای تمام کسانی است که به تنوع، عدالت و فرصت برابر در جامعه آمریکا باور دارند.
غزاله هاشمی، استاد پیشین دانشگاه و سناتور دموکرات، در رقابت انتخاباتی با «جان رید» از حزب جمهوریخواه به پیروزی رسید و اکنون به عنوان معاون فرماندار جدید ویرجینیا شناخته میشود.
هاشمی که متولد حیدرآباد هند است، نخستین زن مسلمان در تاریخ ایالات متحده است که با رأی مستقیم مردم به سِمتی اجرایی در سطح ایالت انتخاب شده است.
او اولین بار در سال ۲۰۱۹ با پیروزی در کرسیای که مدتها در اختیار جمهوریخواهان بود، به دموکراتها برای بازپسگیری کنترل خود بر مجلس قانونگذاری ایالت ویرجینیا کمک کرد و نخستین مسلمانی شد که به سنای این ایالت راه یافت.
هاشمی در طول کارزار انتخاباتی خود مانند ممدانی هدف حملات مبتنی بر دینش قرار گرفت؛ موضوعی که رهبران مسلمان در سراسر ایالت و خود هاشمی اسلامهراسانه خواندند و محکوم کردند.
