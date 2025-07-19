ظهور زهران قوام ممدانی، نماینده مسلمان و هندیتبار شهرداری نیویورک، در رقابت مقدماتی حزب دموکرات، پرده از ابعاد ساختاری اسلامهراسی در سیاست آمریکا کنار زد.
بر اساس گزارش «گاردین»، پیروزی ممدانی در انتخابات مقدماتی شهرداری نیویورک باعث تشدید حملات اسلامهراسانه شده که شامل استفاده از تصاویر تحریفشده، اتهامات نادرست به ضدیهود بودن و نقد بر نحوه زندگی او بوده است.
نویسنده مقاله، احمد مور، اثر این روند را ناشی از اسلامهراسی پس از ۱۱ سپتامبر میداند که هنوز در نهادها و جریانهای سیاسی ریشه دارد.
گزارش وبسایت وکس (Vox) نیز تأیید میکند که ممدانی، سیاستمداری مسلمان و مهاجر که نامزد حزب دموکرات شده، هدف حملات گسترده «نژادپرستانه و اسلامستیزانه» قرار گرفته است؛ از جمله ادعای برنامهریزی برای ایجاد شریعت! هرچند که هیچکدام از این ادعاها تایید نشده اند.
سازمان روابط اسلام و آمریکا (CAIR) مخالفان ممدانی را محکوم کرده و خواسته تا مقامات رسمی، سخنان نژادپرستانه را به شکل قاطع محکوم کنند. این سازمان اشاره میکند که فقط یک روز پس از اعلام پیروزی ممدانی، بیش از ۶۲۰۰ توییت شامل الفاظ توهینآمیز علیه او منتشر شده است.
پیروزی ممدانی پیامآور تغییری قابل توجه است؛ او نخستین نامزد مسلمان و آسیایی–آمریکایی است که شانس راهیابی به شهرداری نیویورک را دارد و حمایت گستردهای از گروههای حقوق بشری و عدالت اجتماعی در نیویورک کسب کرده است.