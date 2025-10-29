به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجیها در ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که زهران ممدانی، نامزد حزب دموکرات و ۳۴ ساله، در مسیر پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک قرار دارد. ممدانی در صورت پیروزی، نخستین مسلمان خواهد بود که ریاست بزرگترین شهر آمریکا را بر عهده میگیرد؛ رخدادی که به فهرست روزافزون جوانان مسلمانِ تصدیکننده شهرداریهای شهرهای مختلف آمریکا افزوده میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، رسیدن ممدانی به این مرحلهی پیشرفته از رقابت بر سر شهرداری نیویورک، نشانهای مهم از میزان حضور و مشارکت روبهافزایش مسلمانان در عرصه سیاست محلی و فدرال در آمریکا است؛ حضوری که با وجود موانع جدی از جمله نژادپرستی، تبعیض و اسلامهراسی، رو به گسترش است.
نخستین مسلمانی که در آمریکا به سمت شهردار انتخاب شد، «چارلز بلال» بود که در سال ۱۹۹۱ میلادی شهردار شهر «کونتز» در ایالت تگزاس شد. پس از او، شمار فزایندهای از عربها و مسلمانان در مسیر مشابهی گام گذاشتند.
مسلمانانی در رأس شهرداریها
در سالهای نخست قرن بیستویکم، بهویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، فعالیت سیاسی مسلمانان آمریکایی با وجود فضای ترس، محدودیت و سوءظن علیه مسلمانان بهطرز چشمگیری افزایش یافت و نسل تازهای از سیاستمداران مسلمان وارد نهادهای محلی و ایالتی در آمریکا شدند.
اکنون چندین سیاستمدار جوان مسلمان — عمدتاً از حزب دموکرات — شهرداری شهرهایی در ایالتهای میشیگان، مینهسوتا، نیوجرسی و تگزاس را در اختیار دارند.
از جمله چهرههای شاخص، «عبدالله حمود» است که در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی حزب دموکرات شهردار شهر دیربورن در ایالت میشیگان شد؛ شهری که میزبان بزرگترین جامعه عربتبار در آمریکا با بیش از ۱۱۰ هزار نفر جمعیت است. حمودِ ۳۵ ساله سال گذشته در بحبوحهی رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری ۲۰۲۴ توجه رسانهها را جلب کرد، زیرا از موضع دولت پیشین جو بایدن در قبال جنگ اسرائیل علیه غزه ابراز نارضایتی کرد و در نهایت تصمیم گرفت از هیچیک از نامزدهای دو حزب — چه کامالا هریس و چه دونالد ترامپ — حمایت نکند.
در نزدیکی دیربورن و در همان ایالت، «عامر غالب» پزشک یمنیتبار در سال ۲۰۲۱ میلادی بهعنوان نخستین شهردار مسلمان و عرب شهر «هامترامک» برگزیده شد؛ شهری کوچک با حدود ۲۸ هزار نفر جمعیت که اکثریت آن مهاجر هستند. او نیز همچون حمود عضو حزب دموکرات است، اما سال گذشته با حمایتش از دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری خبرساز شد و گفت که این تصمیم را بهدلیل وعدههای ترامپ برای برقراری صلح در خاورمیانه گرفته است.
از شهردار تا سفیر
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری، او در ماه مارس گذشته عامر غالب را برای سمت سفیر ایالات متحده در کویت معرفی کرد. روند تأیید این انتصاب همچنان در کنگره در جریان است و در صورت تصویب، غالب از شهرداری هامترامک استعفا خواهد داد.
در رویدادی مشابه، «بیل بَزّی»(Bill Bazzi)، سیاستمدار لبنانیتبار و شهردار شهر دیربورن هایتز در ایالت میشیگان که در سال ۲۰۲۱ از حزب جمهوریخواه انتخاب شده بود، حدود دو هفته پیش از سمتش استعفا داد تا پس از تأیید رسمی، بهعنوان سفیر آمریکا در تونس فعالیت کند — انتصابی که از سوی ترامپ پیشنهاد شده بود.
در غرب میشیگان، در ایالت مینهسوتا نیز حضور مسلمانان در سیاست محلی افزایش یافته است. اکنون نگاهها به سوی «عمر فاتح» (۳۵ ساله) معطوف است — سیاستمداری سومالیتبار از حزب دموکرات که خود را برای انتخابات شهرداری شهر «مینیاپولیس» بزرگترین شهر ایالت «مینهسوتا»، آماده میکند.
در همین ایالت، پیشتر «نادیا محمد» فعال سیاسی سومالیتبار در سال ۲۰۲۳ میلادی بهعنوان شهردار شهر سنت لوئیس پارک انتخاب شد؛ او پیش از آن چهار سال عضو شورای شهر بود. این شهر جمعیت قابلتوجهی از مسلمانان را در خود جای داده است.
مسیر دشوار
در ساحل شرقی آمریکا و چند ده کیلومتر دورتر از مرکز نیویورک، «محمد خیرالله» سیاستمدار مسلمان ۵۰ ساله با تبار سوری از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون شهردار شهر «پراسپکت پارک» در ایالت «نیوجرسی» است. او نخستینبار در سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای شهر درآمد و سپس از حزب دموکرات شهردار شد.
خیرالله در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرده که مسیر رسیدن به این جایگاه بههیچوجه آسان نبوده، چرا که تبعیض و نژادپرستی علیه عربها و مسلمانان در آمریکا روبهافزایش است.
او گفت که بارها با آزار و محدودیتهای امنیتی — از جمله قرار گرفتن نامش در فهرست سری نظارت بر مسافران و لغو دعوتش از کاخ سفید برای شرکت در مراسم عید فطر در سال ۲۰۲۳ میلادی، روبهرو شده است.
خیرالله قصد دارد در انتخابات سال آینده برای دورهی ششم شهرداری خود نامزد شود و حتی در بلندمدت به ورود به کنگره میاندیشد، هرچند به گفتهی خودش این هدف به آمادگی و منابع زیادی نیاز دارد.
مشارکت روبهافزایش مسلمانان آمریکایی
در توضیح این دستاوردها، «باسم القرا» مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR)، گفت: موفقیت این شهرداران نتیجهی مستقیم افزایش مشارکت جامعه مسلمان در حیات سیاسی و مدیریت محلی است.
او افزود که این حضور به مسلمانان امکان داده در تصمیمگیریهای مرتبط با مسکن، آموزش، زیرساختها و خدمات شهری نقش فعالی ایفا کنند.
القرا خاطرنشان کرد که آگاهی سیاسی در میان مسلمانان — بهویژه نسل جوان — در سالهای اخیر بهویژه پس از تصمیم ترامپ در ابتدای دوره نخست خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) برای اعمال ممنوعیت ورود اتباع چند کشور اسلامی به آمریکا، افزایش چشمگیری یافته است.
او که خود عضو منتخب شورای آموزش شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا است، تأکید کرد که نمایندگان مسلمان در سطوح محلی، ایالتی و فدرال توانستهاند در اداره امور عمومی تأثیرگذار باشند و بهتدریج وزن سیاسی جامعهی مسلمان را در آمریکا افزایش دهند.
امید به پیروزی ممدانی
در همین زمینه، القرا دربارهی نامزدی زهران ممدانی برای شهرداری نیویورک ابراز خوشبینی فراوان کرد و گفت: گفتمان سیاسی ممدانی صادقانه است، به نبض واقعی مردم نیویورک نزدیک است و از حمایت مردمی گستردهای برخوردار است. او توانسته در برابر ساختار مالی و سیاسی قدرتمند شهر با صلابت بایستد.
به گفتهی او، ممدانی همچنین اطمینان حاصل کرده که مسئله فلسطین در کارزار انتخاباتیاش حضوری پررنگ دارد، از جمله با محکوم کردن نسلکشی اسرائیل در غزه و مواضع صریحی که در آستانهی انتخابات چهارم نوامبر آینده بارها تکرار کرده است.
