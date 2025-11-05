نخستین مسلمان در رأس شهرداری نیویورک/ زهران ممدانی نماد پویایی سیاست و جامعه آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات اخیر در آمریکا با پیروزی چشمگیر حزب دموکرات همراه بود و جان تازهای به این حزب برای انتخابات میاندورهای کنگره در سال آینده بخشید؛ موفقیتی که میتواند آرامش جمهوریخواهان و شخص دونالد ترامپ را بر هم بزند. با این حال، در میان همه تحولات سیاسی اخیر، پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، مهمترین رویداد سیاسی روزهای اخیر در آمریکا و حتی جهان به شمار میرود.
اهمیت انتخابات محلی و ظهور زهران ممدانی
برخلاف دورههای پیشین که تمرکز رسانهها و افکار عمومی جهان بر انتخابات ریاست جمهوری یا کنگره آمریکا بود، اینبار انتخابات محلی و ایالتی نیز توجه گستردهای جلب کرد. دو عامل در این امر نقش داشتند:
نخست) ظهور پدیدهای به نام زهران ممدانی و نامزدی او برای شهرداری نیویورک، که با واکنش تند ترامپ روبهرو شد.
دوم) اهمیت این انتخابات بهعنوان نخستین سنجش افکار عمومی پس از بازگشت ترامپ به قدرت و آزمونی برای میزان مقبولیت سیاستهای او.
اهمیت انتخاب نخستین شهردار مسلمان شیعه در نیویورک
انتخاب ممدانی واجد دلالتهای چندوجهی در بُعد زمانی و مکانی است. شهر نیویورک، بهعنوان بزرگترین شهر آمریکا و نماد پیوند سیاست، اقتصاد و تجارت جهانی، جایگاه ویژهای دارد. این شهر نهتنها محل تمرکز ثروت و قدرت، بلکه نمونهای از تنوع فرهنگی و نژادی جهان امروز است. از این رو، انتخاب نخستین شهردار مسلمان برای آن، نشانهای از پویایی و انعطاف سیستم سیاسی آمریکا به شمار میرود.
ممدانی، مهاجری مسلمان است که توانست با جلب آرای اقشار فرودست در مناطقی چون برانکس، بروکلین و کویینز، در برابر کارتلهای اقتصادی و شبکههای نفوذ ثروت پیروز شود. وعدههای او همچون اصلاح نظام اجاره، گسترش حملونقل رایگان، ایجاد فروشگاههای شهری با قیمت عمده و مراقبت رایگان از کودکان تا پنجسالگی از مهمترین عوامل اعتماد عمومی به او بود.
نشانه عبور از ذهنیتهای پس از ۱۱ سپتامبر
پیروزی زهران ممدانی، بیش از دو دهه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، نشانگر عبور جامعه آمریکا از ذهنیتهای شکلگرفته پس از آن واقعه است. این انتخاب در عین حال پاسخی به سیاستهای مهاجرستیزانه ترامپ نیز محسوب میشود.
تغییر نگرش به اسرائیل و تضعیف لابیهای صهیونیستی
پیروزی ممدانی بازتاب تغییری چشمگیر در نگرش عمومی آمریکا و غرب نسبت به اسرائیل است؛ تغییری که پس از جنایات اسرائیل در غزه آشکارتر شد. نیویورک دومین منطقه پرجمعیت یهودیان جهان پس از تلآویو بزرگ است، اما در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از جامعه یهودی، بهویژه یهودیان ترقیخواه، از سیاستهای رژیم صهیونیستی فاصله گرفتهاند.
در چنین شرایطی، پیروزی ممدانی که از مخالفان جدی اسرائیل است و حتی وعده داده بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک، او را بازداشت خواهد کرد، نشانهای از فروکاست نقش اجتماعی لابیهای یهودی و تغییر نگرش مردم آمریکا نسبت به اسرائیل به شمار میرود. نظرسنجیها نیز حاکی از آن است که حمایت از فلسطین در جامعه آمریکا از حمایت از اسرائیل پیشی گرفته است.
واکنش به سیاستهای ترامپ در قبال جنگ غزه
سیاستهای ترامپ در دوره جدید، بهویژه در قبال جنگ غزه، موجی از نارضایتی میان مسلمانان و عربهای ساکن آمریکا برانگیخت. او که پیشتر وعده پایان جنگ را داده بود، پس از بازگشت به قدرت، دست نتانیاهو را برای ادامه نسلکشی در غزه باز گذاشت و همین مسئله انگیزه حضور گستردهتر این اقلیت در انتخابات اخیر نیویورک را تقویت کرد.
بازتاب جهانی تغییر سیاسی نیویورک
در سطح کلان، پیروزی یک مخالف اسرائیل در نیویورک ـ شهری که مرکز لابیگری صهیونیستی و نماد قدرت اقتصادی آمریکا محسوب میشود ـ نشاندهنده تحولی عمیق در افکار عمومی آمریکا و غرب است. این تحول بهاحتمال زیاد در انتخابات کنگره سال آینده و حتی در اروپا نیز به اشکال مختلف بازتاب خواهد یافت.
با این حال، در حالیکه نشانههای تغییر در برخی جوامع غربی آشکار شده است، جریان راست افراطی همچنان بر صحنه سیاست بینالملل مسلط است و به نظر میرسد جهان و منطقه خاورمیانه در سالهای پیش رو، دوران دشواری را در مسیر این تغییر تجربه خواهند کرد.
نوشته: صابر گل عنبری به نقل از کانال تلگرامی ایشان
