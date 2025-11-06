غزاله هاشمی؛ نخستین زن مسلمان در مقام معاون فرماندار ایالت ویرجینیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا که نتایج آن دیروز چهارشنبه اعلام شد، نه تنها زهرا ممدانی، سیاستمدار مسلمان آمریکایی، موفق به پیروزی شد، بلکه غزاله هاشمی نیز با کسب عنوان معاون فرماندار ایالت ویرجینیا، به تاریخ پیوست؛ زیرا او نخستین زن مسلمان و نخستین آمریکایی از تبار هندی است که در سطح ایالتی به چنین مقامی دست یافته است.

هاشمی، که عضو حزب دموکرات است، در رقابت نهایی توانست بر جان رید، مجری محافظه‌کار برنامه‌های سیاسی، پیروز شود و در تمام طول کارزار انتخاباتی پیشتازی خود را حفظ کند.

او در شعارهای انتخاباتی‌اش بر تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه تمرکز داشت و در عین حال از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انتقاد کرد.

ایالت ویرجینیا یکی از ۱۷ ایالت آمریکا است که در آن معاون فرماندار به‌صورت مستقل از فرماندار انتخاب می‌شود و معمولاً این مقام نقطه پرش سیاسی برای نامزدی فرمانداری به شمار می‌رود.

در همین انتخابات، ابیگیل اسپنبرگر، نامزد دیگر حزب دموکرات، به‌عنوان فرماندار جدید ویرجینیا انتخاب شد و نخستین زنی شد که این ایالت را هدایت می‌کند. پیش از او، فرماندار جمهوری‌خواه گلن یونگکین طی چهار سال گذشته زمام امور را در دست داشت.

غزاله هاشمی کیست؟

غزاله هاشمی، ۶۱ ساله، در کودکی همراه خانواده‌اش از حیدرآباد هند به ایالات متحده آمد تا به پدرش بپیوندد که در دانشگاه ایالتی جورجیای جنوبی در شهر ساوانا تدریس می‌کرد.

او در ایالت جورجیا رشد یافت و از سال ۲۰۱۹ نمایندگی شهر چسترفیلد در سنای ایالتی ویرجینیا را بر عهده داشت — جایگاهی که با پیروزی در آن، نخستین زن مسلمان و نخستین آمریکایی از تبار هندی شد که به این سمت راه یافت.

هاشمی گفته است که ممنوعیت سفر مسلمانان که دولت ترامپ علیه اتباع چند کشور اسلامی وضع کرده بود، از جمله عواملی بود که او را برای ورود به سیاست ترغیب کرد.

او در طول فعالیت سیاسی‌اش، او با چالش‌ها و اتهاماتی از جمله اتهام یهودستیزی به دلیل حضور در تظاهراتی در اعتراض به سیاست‌های اسرائیل، نیز روبه‌رو شد.

هاشمی دارای دکترای ادبیات آمریکایی از دانشگاه ایموری است و پیش از ورود به سیاست، در دانشگاه ریچموند و کالج سرجنت رینولدز تدریس می‌کرد. او نخستین مدیر مرکز تعالی در آموزش و یادگیری در کالج رینولدز بود، جایی که بر ارتقای کیفیت تدریس تمرکز داشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸