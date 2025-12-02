واشنگتن تایمز: مسلمانان از حاشیه به مرکز سیاست آمریکا رسیدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن تایمز با گرایش محافظه‌کار، در گزارشی به تحول بزرگ انتخابات سال ۲۰۲۵ میلادی در زمینه حضور مسلمانان در عرصه سیاست آمریکا پرداخت و آن را لحظه‌ای تعیین‌کننده در مشارکت مسلمانان در ساختارهای تصمیم‌گیری دانست.

در این گزارش که به قلم «سِیث مکلافلین» خبرنگار سیاسی روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده، آمده است که انتخابات پاییزی امسال با صعود چهره‌های برجسته مسلمان همراه بود از جمله زهران ممدانی که به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک انتخاب شد و غزاله هاشمی که اکنون اولین زن مسلمان دارای منصب در سطح ایالت در آمریکا است و به‌عنوان معاون فرماندار ایالت ویرجینیا برگزیده شد.

به گفته روزنامه، آمارها خود گویای این تغییر هستند؛ از میان ۷۶ نامزد مسلمان که در انتخابات پاییز آمریکا شرکت کردند، ۳۸ نفر پیروز شدند؛ آماری که شورای روابط آمریکایی–اسلامی (CAIR) آن را اعلام کرده است.

طبق تحلیل کارشناسانی که با پایگاه خبری الجزیره نت گفتگو کرده‌اند، دستاوردهای اخیر نشان‌دهنده تغییر جایگاه مسلمانان آمریکا از حاشیه سیاست به مرکز فرآیند تصمیم‌گیری در این کشور است؛ مسیری که از حضور نمادین عبور کرده و اکنون به مشارکت واقعی در قدرت رسیده و امکان دفاع مؤثرتر از حقوق و ارائه رویکردهای جدید در سیاست کشور را فراهم می‌کند.

در گزارشی دیگر در وب‌سایت الجزیره نت، «احمد حافظ» به نقل از تحلیلگران نوشت که افزایش بی‌سابقه تعداد نامزدهای مسلمان در انتخابات آمریکا، مهم‌ترین عامل بالا رفتن تعداد برندگان بوده است. همچنین وجود نهادهای اسلامی پشتیبان، این مسیر را هموارتر کرده و فرصت‌های بیشتری را برای حضور آینده در سطح فدرال فراهم می‌کند؛ فرصتی که می‌تواند بر دشواری‌های محیط سیاسی فعلی غلبه کند.

واشنگتن تایمز در ادامه نوشت که این رشد سیاسی مسلمانان شبیه روند تاریخی صعود گروه‌های قومی و دینی مانند ایتالیایی‌ها، ایرلندی‌ها و لهستانی‌ها در گذشته آمریکا است.

این روزنامه به نقل از تحلیلگران افزود که ورود روزافزون مسلمانان به سیاست، نگاه‌های تازه‌ای به مباحث ریشه‌دار مانند سیاست خارجی، هویت، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی وارد می‌کند.

گزارش همچنین عواملی را که این تغییر را ایجاد کرده‌اند، از جمله افزایش بسیج سیاسی در میان جوامع مسلمان و تحولات حزبی پیچیده را برشمرد. طبق گزارش، مسلمانان در موضوعات مرتبط با مهاجرت و تنوع، بیشتر با دموکرات‌ها همسو هستند، اما در برخی ارزش‌های اجتماعی با جمهوری‌خواهان اشتراک دارند.

در عین حال، سیاست خارجی—به‌ویژه جنگ غزه—نقش مهمی در جهت‌دهی رأی مسلمانان آمریکا داشته است؛ موضوعی که در کاهش حمایت آنان از جو بایدن، هنگام ریاست‌جمهوری‌اش، به دلیل حمایت وی از اسرائیل مشهود بود.

اما این رشد چشمگیر در برخی ایالت‌های آمریکا مانند تگزاس و فلوریدا با واکنش‌های منفی روبه‌رو شده است؛ جایی که برخی سیاستمداران نسبت به خطر شریعت هشدار داده و جمهوری‌خواهان طرح‌هایی برای ممنوعیت آن ارائه کردند.

در پایان، واشنگتن تایمز نتیجه می‌گیرد که این صعود اکنون به یک واقعیت تثبیت‌شده تبدیل شده و سیاستمداران مسلمان آمریکایی — از جمله غزاله هاشمی— بر این باورند که حضور سیاسی مسلمانان در آمریکا به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

