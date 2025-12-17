مقتدی صدر فعالیت سرایا السلام را در بصره و واسط متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان شیعی ملی عراق، شامگاه سهشنبه اعلام کرد که فعالیت نیروهای «سرایا السلام» در استانهای بصره و واسط به مدت شش ماه متوقف و مقرهای آنان تعطیل خواهد شد.
دفتر ویژه صدر در بیانیهای اعلام کرد: «به عهدهی تحسین الحمیداوی است که سرایا را در بصره و کوت (مرکز استان واسط) به مدت شش ماه منحل و مقرها را تعطیل کند، تا راهحلی برای تخلفات و آسیبهای مکرر به اعتبار مجاهدان سرایا السلام ـ حتی اگر از سوی طرف ثالث باشد ـ پیدا شود. چرا که اعتبار آنان نزد من مهمتر از حضورشان است.»
صدر در ادامه افزود: «سلام و درود من بر همه برادران مجاهد، منضبط و آگاه نسبت به تخلفات و تلاشهای فتنهانگیز و اقدامات فاسدان و همپیمانانشان؛ با تشکر و قدردانی.»
