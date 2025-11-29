به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان شیعی عراق، امروز شنبه، کارزار گسترده‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مالی آغاز کرد.

دفتر صدر در بیانیه‌ای که به رسانه «بغداد الیوم» رسیده، اعلام کرد: «صدر خواستار آغاز کمپین جمع‌آوری کمک‌های مالی در تمامی استان‌ها شده است تا این مبالغ به دست نیازمندان واقعی برسد.»

در این بیانیه تأکید شده که این کارزار عمدتاً متوجه صاحبان سرمایه و افراد متمکن است و اقشار کم‌درآمد از آن مستثنی هستند.

همچنین در بیانیه آمده است که صدر اعضای تشکیلات «البنیان المرصوص» را مأمور دریافت مبالغ با رسیدهای رسمی کرده تا پس از آن به نهادهای مسئول تحویل داده شود و مطابق ضوابط شرعی و انسانی میان اقشار نیازمند توزیع گردد.

