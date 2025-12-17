گزارش رسانۀ کاتولیک از نقش روحانیون مسلمان در مراکز اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که رسانه کاتولیک سوئیس منتشر کرده است، همکاری علمی میان «مرکز سوئیسی اسلام و جامعه» (Centre Suisse Islam et Société – CSIS) در شهر «فریبورگ» (Fribourg)، واقع در غرب کشور سوئیس، و «دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه سارایوو» در شهر «سارایوو» (Sarajevo)، پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین، به نتایج مهمی درباره حرفه‌ای‌سازی «مراقبت معنوی» (Spiritual Care) مسلمانان در اروپا منجر شده است.

این مطالعه که نتایج آن در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان می‌دهد برای آن‌که حضور روحانیان و مبلغین مسلمان در نهادهایی مانند بیمارستان‌ها، زندان‌ها و ارتش به‌درستی عمل کند، آنان باید از سطح بالایی از تخصص حرفه‌ای برخوردار بوده و به‌طور منظم با روان‌شناسان، کادر درمان و مراقبان سلامت همکاری داشته باشند. به گفته پژوهشگران، روحانیان مسلمان در چارچوب اروپایی می‌توانند نقشی مؤثر در ارائه مراقبت معنوی با استانداردهای حرفه‌ای ایفا کنند.

در این پژوهش که بیش از یک سال به طول انجامیده، وضعیت «مراقبت معنوی اسلامی» در سوئیس و بوسنی و هرزگوین، در محیط‌هایی همچون بیمارستان‌ها، زندان‌ها و نیروهای مسلح بررسی شده است. نمونه‌های میدانی این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه یک سرباز در شرایط بحرانی از همراهی معنوی متناسب بهره‌مند می‌شود یا یک زندانی، مراقبتی دریافت می‌کند که عناصر دینی و روان‌شناختی را به‌طور هم‌زمان در بر دارد. این تحقیق همچنین بر اهمیت حساسیت نسبت به تنوع سبک‌های زندگی، حتی در میان افرادی با پیوند ضعیف دینی، تأکید دارد.

رسانه کاتولیک سوئیس در ادامه گزارش خود، همکاری میان مرکز سوئیسی اسلام و جامعه CSIS و دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه سارایوو را نمونه‌ای موفق از تبادل تجربه و انتقال دانش معرفی می‌کند. دانشکده مطالعات اسلامی سارایوو که در سال ۱۸۷۸ تأسیس شده، یکی از معتبرترین مراکز علمی اسلامی در منطقه بالکان به‌شمار می‌رود و از آغاز فعالیت خود، بر پیوند سازنده میان دانش دینی و علوم غیردینی تأکید داشته است. بنا بر این گزارش، بخشی از امامان فعال در سوئیس، آموزش‌های خود را در همین دانشکده گذرانده‌اند.

