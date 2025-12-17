به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با تأکید بر تعهد همیشگی خود به حمایت از یهودیان آمریکایی، گفت که اقدامات زیادی به نفع اسرائیل انجام داده و در عین حال خواستار یک جنگ بینالمللی علیه آنچه تروریسم اسلامی افراطی خواند، شد.
ترامپ گفت که نفوذ سیاسی جریانهای حامی اسرائیل در واشنگتن بیش از یک دهه پیش قویترین در میان گروههای لابیگری بوده، اما در شرایط کنونی دیگر چنین جایگاهی ندارد.
او همچنین نسبت به آنچه رشد مظاهر یهودستیزی در صحنه سیاسی آمریکا، بهویژه در کنگره، توصیف کرد، هشدار داد.
ترامپ پیشتر در اوایل ماه سپتامبر گذشته، در جریان اظهارنظرهایی درباره تأثیر جنگ غزه بر اسرائیل، گفته بود که تلآویو به دلیل ادامه جنگ در نوار غزه محاصرهشده، نفوذ و توان پیشین خود برای اعمال فشار بر محافل سیاسی در واشنگتن را از دست داده است.
وی در آن زمان در مصاحبهای با وبسایت آمریکایی «دیلی کالر» گفته بود که جنگ در غزه به اسرائیل آسیب میزند و افزود: اسرائیل ممکن است در جنگ پیروز شود، اما در عرصه روابط عمومی چیزی به دست نمیآورد و این به زیان آن است.
ترامپ اظهار داشت: اسرائیل ۱۵ سال پیش قویترین گروه لابی را داشت که من تا به حال دیدهام و کنترل کامل کنگره را در دست داشت، اما اکنون آن را از دست داده است.
او همچنین گفت که هیچکس بیش از من برای اسرائیل کاری انجام نداده است، از جمله حملاتی که در جریان جنگ ۱۲روزه میان تهران و تلآویو، سایتهای هستهای ایران را هدف قرار داد.
جنگی جهانی علیه افراطگرایی
در موضوعی دیگر، ترامپ خواستار آغاز یک جنگ بینالمللی علیه آنچه تروریسم اسلامی افراطی نامید شد؛ این اظهارات چند روز پس از کشته شدن ۱۵ نفر بر اثر تیراندازی در جشنواره یهودی حانوکا در شهر سیدنی مطرح شد.
ترامپ در مراسمی به مناسبت عید حانوکا در کاخ سفید گفت: همه کشورها باید برای مقابله با نیروهای شر که همان تروریسم اسلامی افراطی هستند، متحد شوند و ما در حال انجام این کار هستیم.
او افزود: پیامهای محبت و دعاهای خود را برای مردم استرالیا، بهویژه آسیبدیدگان حمله تروریستی هولناک و یهودستیزانه سیدنی، ارسال میکنیم.
