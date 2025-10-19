به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب کارگر بریتانیا تصمیم گرفته است عبارت Islamophobia «اسلامهراسی» را کنار گذاشته و به جای آن از عبارت «نفرتپراکنی علیه مسلمانان» استفاده کند.
این تصمیم از سوی ناظران به عنوان عقبنشینی جدی از تعهدات پیشین حزب برای مقابله با تبعیض علیه مسلمانان ارزیابی شده است.
دومینیک گریو، وزیر پیشین محافظهکار، با اشاره به بازبینی این واژه اعلام کرد واژگان «اسلامهراسی» و «مسلمان بودن» از پیشنویس جدید حزب کارگر حذف شده اند. استیو رید، وزیر جوامع، نیز گفت که هر تعریفی که آزادی بیان را محدود کند رد خواهد شد.
همزمان، آمارها از افزایش بیسابقه جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان خبر میدهد. طبق دادههای وزارت کشور، ۴۰ درصد از جرایم مذهبی در بریتانیا مسلمانان را هدف قرار داده است. در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴، ۳۸۶۶ جرم ضدمسلمان ثبت شده که ۱۹ درصد رشد داشته است.
در عرصه سیاسی، رشد حزب راست افراطی «رفرم یوکی» به رهبری نایجل فاراژ فضای خصمانه را تشدید کرده است. این حزب با شعارهای ملیگرایانه و ضد مهاجرتی، اکنون در برخی نظرسنجیها از حزب کارگر پیشی گرفته است. کارشناسان هشدار دادهاند که این روند مرز میان پوپولیسم و نفرتپراکنی را از بین برده است.
