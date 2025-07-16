به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۴ تیر(سرطان) برابر است با پنجاهوهفتمین سالروز شهادت علامه سیداسماعیل بلخی که روحانی برجسته شیعه، نویسنده، شاعر و مبارز بزرگ علیه ظلم و استبداد در افغانستان بود.
مردم افغانستان، شهید سیداسماعیل بلخی را سیاستمدار مبارز توصیف میکنند که برای همگرایی گروههای مختلف اجتماعی و دینی در افغانستان و جهان اسلام تلاشهای فراوانی انجام داده است.
شهید بلخی یک سیاستمدار نواندیش، مبارز و بیدارگر در افغانستان بود که به دلیل مبارزات عدالتخواهانه با حاکمان ظالم افغانستان ۱۵ سال از عمرش را در زندان سپری کرد.
مبنای مبارزات این سیاستمدار و روحانی برجسته شیعه، تامین عدالت برای همه، آزادی و وحدت بود، به طوری که از شهید سیداسماعیل بلخی به عنوان یک چهره انقلابی و بیدارگر یاد میشود که فراتر از مسائل قومی و مذهبی میاندیشید و تلاش میکرد که سیاست انسانی را در افغانستان ترویج کند.
سید اسماعیل بلخی که به حق بنیانگذار نهضت اسلامی در افغانستان نام گرفته است، با ایجاد وحدت بین شیعه و سنی در افغانستان «حزب ارشاد» را که متشکل از علما و نخبگان دو مذهب بود تأسیس و به مبارزه علیه استبداد وقت افغانستان پرداخت.
بلخی که علاوه بر توانایی بالا در سخنوری، از سلاح شعر هم برای مبارزات خود بهره میبرد، اشعار فراوانی را با مضامین عدالتخواهی و ظلم ستیزی سروده است که مجموع این اشعار در کتابی با عنوان «دیوان بلخی» به چاپ رسیده است.
پیش از تحولات چهار سال اخیر در افغانستان، از مبارزات و جانفشانیهای عدالتخواهانه شهید علامه سیداسماعیل بلخی(ره) در محوطه مقبره او که در منطقه افشار شهر کابل است، گروههای دینی، فرهنگی و دانشجویان شیعه و سنی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان مراسم بزرگ یادبود برگزار میکردند و در این مراسم بزرگداشت، مقامهای ارشد حکومت شرکت و از مبارزات او یاد میکردند.
با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، یعنی از چهار سال بدینسو، از مبارزات عدالتخواهانه این مجاهد بزرگ و کارنامه ارزشمند او تجلیل درخوری صورت نگرفته است.
گفته میشود شهید سیداسماعیل بلخی در سال ۱۳۴۷ شمسی، چند ماه پس از آزادی از زندان دهمزنگ شهر کابل بر اثر بیماری که در زندان بر او عارض شده بود درگذشته است.
