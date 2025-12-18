به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مطبوعات آلمان دو روزنامه مشهور این کشور، "بیلد" و "دی ولت" را به دلیل پوشش جانبدارانۀ اخبار مربوط به غزه، مورد توبیخ قرار داد.

در بیانیه این شورا که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: روزنامه "بیلد" در گزارشی درباره شهادت «انس شریف» خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، که در پی حمله رژیم صهیونیستی جان باخت، ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه شریف "فرمانده یک سلول وابسته به حماس" بوده را در تیتر خبر، بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک معتبر به‌عنوان یک واقعیت قطعی منتشر کرده است. شورای مطبوعات این اقدام را نقض اصل دقت و تحقیق در کار روزنامه‌نگاری و نیز توهین جدی به کرامت شخصی خبرنگار دانست و به همین دلیل حکم توبیخ علیه این روزنامه صادر کرد.

همچنین روزنامه "دی ولت" به دلیل انتشار اطلاعات تأییدنشده درباره تصاویر کودکان دچار سوءتغذیه در غزه، با حکم مشابهی مواجه شد.

این دو روزنامه زیرمجموعه گروه رسانه‌ای آلمانی "اکسل اشپرینگر" هستند. شورای مطبوعات آلمان که وظیفه نظارت بر پایبندی رسانه‌ها به اصول اخلاقی حرفه‌ای را بر عهده دارد، تأکید کرد که روزنامه "بیلد" بیشترین تعداد احکام توبیخ را در میان رسانه‌های آلمانی دریافت کرده است؛ به دلیل آنچه شورا "روزنامه‌نگاری تحریک‌آمیز"، نقض حقوق شخصی افراد، بی‌دقتی، نقض اصل برائت، استفاده از عبارات تبعیض‌آمیز و انتشار اطلاعات خلاف واقع" نامید.

گفتنی است جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که از 8 اکتبر 2023 (16 مهر 1402) آغاز شد و به مدت دو سال ادامه یافت، بیش از 70 هزار شهید و بیش از 171 هزار مجروح ـ عمدتاً از میان زنان و کودکان ـ برجای گذاشت. این جنگ همچنین ویرانی گسترده‌ای در زیرساخت‌های غزه ایجاد کرد و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این منطقه را حدود 70 میلیارد دلار برآورد کرده است.

