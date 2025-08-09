به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لبنانی ها بدانند که اگر حزب الله خلع سلاح شود که هیچگاه نخواهد شد، شاید در ابتدا و به حسب ظاهر اسرائیل از ۵ تپه ای که اشغال کرده عقب نشینی کند و به مرزهای لبنان بازگردد، امّا این واقعه قطعاً موقتی است و پس از آن نقشه ی اشغال کامل لبنان توسط اسرائیل به اجراء درخواهد آمد!

در پی تلاش دولت دست نشانده لبنان برای اجرای نقشه آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله لبنان و آغاز مخالفتهای عظیم مردمی در این کشور، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به این موضوع و نقشه های فریبکارانه ترامپ پرداخته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب الله لبنان از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۶۲ تاکنون کارنامه ی بسیار درخشانی در حفظ و حراست از کشور لبنان و مردم آن داشته است، قبل از آن نظامیان اسرائیل هر گاه اراده می کردند وارد خاک لبنان می شدند و حتی تا بیروت پایتخت لبنان را اشغال می کردند و هیچ نیرویی جلودار آنها نبود، آیا در آن زمان کشور لبنان ارتش نداشت؟! چرا داشت ولیکن یک ارتشی ضعیف و بی اراده که توانی در مقابله با صهیونیستها نداشت و خاک لبنان عرصه تاخت و تاز اسرائیلیان فاشیست و اقمار منطقه ای و محلی آنها می شد.

امّا از هنگامی که حزب الله لبنان تشکیل شد، ملت لبنان پشتوانه ای قوی پیدا کردند و با شهامت و رشادت در مقابل صهیونیستها مانند سدی آهنین ایستادگی کردند البته حزب الله در راه مقاومت، شهدای بزرگی داشتند ولیکن همه ی ملت لبنان فهمیده اند که هزینه مقاومت همیشه بسیار کمتر از هزینه تسلیم و ذلت است. رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی در جنگ بسیار مهم ۳۳ روزه با لبنان در سال ۱۳۸۵ نتوانست حزب الله لبنان را شکست دهد و سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان در جهان اسلام درخشیدند و درس مقاومت و ایثار را به همه ی ملتها دادند.

حزب الله لبنان بعد از عملیات طوفان الاقصی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم و بی پناه غزه مقتدرانه در مقابل جنایتکاران اسرائیلی ایستادگی کرد و به حمایت از مردم فلسطین و غزه پرداخت، گرچه آمریکا و اسرائیل با هشتاد تن بمب سنگر شکن رهبر حزب الله لبنان و بسیاری از فرماندهان آن را ترور و شهید کردند و یا با عملیات نفوذی و انفجار پیجرها لطماتی به نیروهای نظامی و بدنه ی حزب الله وارد کردند امّا حزب الله لبنان با اقتدار همچنان در مقابل هجمه صهیونیستها ایستادگی کرد و آنها نتوانستند جز اشغال چند روستا و مناطقی مرزی کاری بکنند.

در مقطعی حزب الله لبنان برای حفظ وحدت لبنانی ها و برای خنثی کردن نقشه های مزدورانه دشمنان که خواهان آتش بس و صلح بودند با شرایطی این صلح و آتش بس را پذیرفت و لیکن همه ی دنیا می دانند از آن زمان تاکنون بیش از ۴ هزار بار رژیم صهیونیستی نقض آتش بس کرد! و دولت دست نشانده فرانسوی ها و سعودی ها هم هیچ اقدامی در مقابله با اسرائیلی ها و حفاظت از مردم لبنان نکرده اند و صهیونیستها بارها به ترور مجاهدان و فعالان فلسطینی و لبنانی در خاک لبنان اقدام کرده اند.

امّا اکنون دولت لبنان در حال آماده سازی نقشه اسرائیل و آمریکا برای خلع سلاح حزب الله هست، آنها کاری را که با جنگ نتوانستند انجام دهند و حزب الله لبنان را شکست بدهند می خواهند بوسیله ی صلحی دروغین و فریبکارانه حزب الله را خلع سلاح کنند و آنگاه که مردم لبنان بی حفاظ و بی نگهبان شدند، تمام خاک لبنان را براحتی به اشغال خود درآورند.

در نقشه ی اسرائیل از نیل تا فرات، کل لبنان، کل اردن و بخشهای عظیمی از کشورهای سوریه، عراق، مصر و عربستان جزو خاک اسرائیل هستند، آنها مگر همین الآن بارها نگفته اند که فلسطینی ها کرانه باختری و کل غزه را باید تخلیه کنند و مگر ترامپ نگفت که وسعت خاک اسرائیل کوچک است و باید بزرگتر شود، پس همه ی ملتهای عربی و مسلمانان بدانند نقشه ی اسرائیل همانطور که سالها پیش حضرت امام خمینی (رض) فرمودند تشکیل کشور بزرگ اسرائیل از نیل تا فرات است و به سرزمین کنونی اش بسنده نخواهد کرد.

لبنانی ها بدانند که اگر حزب الله خلع سلاح شود که هیچگاه نخواهد شد،‌ شاید در ابتدا و به حسب ظاهر اسرائیل از ۵ تپه ای که اشغال کرده عقب نشینی کند و به مرزها باز گردد امّا این واقعه قطعاً موقتی است و پس از آن نقشه ی اشغال کامل لبنان به اجراء درخواهد آمد!

حملات اسرائیل به کشور سوریه و نابودی زیر ساخت های نظامی و مهم این کشور بعد از سقوط بشار اسد و اشغال بخشهای زیادی از این کشور که حتی تا ده کیلومتری دمشق پیش آمدند نشان از خوی تجاوزگرانه صهیونیستها دارد و آنها به مرور در صدد اشغال همه ی مناطق نام برده شده از کشورهای عربی هستند و تمام کارهایش از محاصره غذایی و گرسنگی و تشنگی دادن به مردم غزه را با دستور آمریکا انجام می دهد و مگر ترامپ نگفت فلسطینی ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و من می خواهم ساحل غزه را برای خودم منطقه ای توریستی و تفریحی و گردشگری بسازم!

بنابراین ملت لبنان در مقطع حساسی قرار گرفته اند و دولت لبنان هم باید به فکر حفاظت از لبنانی ها باشد نه اجراء کردن نقشه های شوم آمریکایی ها و اسرائیلی ها!

دولت لبنان بگوید در مقابل این همه ترورهایی که روزانه اسرائیل در لبنان انجام می دهد، تاکنون چه اقدامی کرده اند؟‍! آنها حتی یک واکنش تهدید آمیز هم تاکنون به اسرائیل نداشته اند! و اگر هم تاکنون اسرائیل جرأت نکرده مجدداً خاک لبنان را اشغال کند چون می داند هنوز حزب الله زنده است و به محض تصمیم به مقابله روزگار آنها را سیاه می کند، درست است حزب الله جمعی از فرماندهانش را از دست داده است ولیکن قدرتش باقی است و فقط به خاطر مصالحی موقتاً شمشیرش را در نیام فرو برده است!

ترامپ می خواهد با فریب دولتهای منطقه باصطلاح صلح دروغین پیمان ابراهیمی خود را محقق کند، او به جمهوری اسلامی هم می گوید حالا که تأسیسات اتمی شما را بمباران کرده ام و از بین برده ام حالا جمهوری اسلامی هم بیاید با پیمان ابراهیمی همراه شود و صلح در منطقه تضمین شود!

عجبا!! یعنی ما باید از دولت ترامپ و آمریکا بابت بمباران تأسیسات اتمی ایران تشکر کنیم و به خاطر این خدمتی که در حق مردم و کشور ایران روا داشتند ما هم بیاییم به پیمان دروغین ابراهیمی بپیوندیم!

واقعاً آنها اینگونه فکر میکنند؟‍! آنها بدانند اگر تا دیروز معدود افرادی در کشور بودند که ممکن بود وعده صلح و صفای آمریکایی ها را باور کنند امّا با حملات آمریکا و اسرائیل آن هم در زمانی که دولت ایران صادقانه در حال مذاکره بود،‌ دیگر هیچکس به حرفهای آنها اعتماد ندارد و همه می دانند آمریکا جز حمایت از اسرائیل و تمهید بقای این کشور و سیطره اش بر منطقه هیچ اندیشه ای ندارد و یک رفیق بیشتر ندارد و آن هم اسرائیل است و به موقعش به تمام کشورهای عربی هم خیانت خواهد کرد و همه را فدای رژیم صهیونیستی خواهد نمود.

مرتضی نجفی قدسی

۱۷/۵/۱۴۰۴

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸