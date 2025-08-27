به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان بیستوهفتمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت در مرحله استانی قم منتشر شد.
میراث ماندگار دفاع مقدس، شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان، دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی، نقش مردم در دفاع مقدس، بازنمایی مشارکت همه اقشار جامعه(زنان، روحانیون، دانشجویان، دانشآموزان و کارگران)، شعر دفاع مقدس با بهرهگیری از مضامین عاشورایی، ولایتمداری، جهاد تبیین، پرچمداری، ابعاد و امید ایران قوی، تقویت ملی، محرومیتزدایی و حرکتهای جهادی از محورهای این جشنواره بهشمار میروند.
بخش شعر دفاع مقدس در قالبهای مختلف برای کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل، سپید و سایر قالبها نیز از دیگر محورهای این جشنواره محسوب میشود. همچنین، بخش ویژه این جشنواره، جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ایران است.
علاقهمندان و شاعران استان قم تا ۱۵ مهرماه مهلت دارند، اشعار خود را در محورهای این کنگره از طریق ایتا یا بله به شماره تماس ۰۹۳۶۰۹۰۰۶۱۴ ارسال فرمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر جشنواره علاقهمندان میتوانند به کانال اطلاعرسانی جشنواره به آدرس@congress۲۷qom در ایتا مراجعه نمایند.
این فراخوان ویژه شاعران استان قم است و شاعران استانهای دیگر نمیتوانند در این جشنواره شرکت کنند. در تعداد اشعار ارسالی محدودیت خاصی وجود ندارد، شاعران اشعار خود را در قالب فایل ورد و در انتهای اثر مشخصات خود را ارسال نمایند.
