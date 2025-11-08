به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری همایش ادبی نبی رحمت(ص)، گفت: ۱۵۰۰ شعر از شاعران ۲۴ کشور جهان، به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد هنری به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با مشارکت موسسه ابراهیم در کشور کویت، آغاز به کار کرد، ادامه داد: فراخوانی در سطح بین المللی منتشر و از شاعران بین المللی دعوت شد تا در این رویداد که به مناسبت یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اسلام(ص) برگزار می شود شرکت کنند.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه موضوعاتی که برای شاعران در نظر گرفته شده بود، تحولات امروز جهان اسلام و جهان مدنظر قرار داشت، افزود: با توجه به پیشنهاد مشارکت کننده کویتی، این جشنواره به دو زبان فارسی و عربی، پذیرای شاعران جهان بود و بر اساس آن شاعرانی از ۲۵ کشور از جمله کویت، عراق، تاجیکستان، عمان، عربستان، یمن، قطر، امارات، بحرین، سوریه، لبنان، اردن، مصر، فلسطین، لیبی، تونس، الجزایر، نیجریه، ترکیه، سوئد، بنگلادش، افغانستان، هندوستان و پاکستان اشعارشان را به دبیرخانه ارسال کردند.

وی درباره محورهای هفتگانه همایش بین المللی شعر نبی رحمت، توضیح داد: سیره و اخلاق نبوی، پیامبر(ص) رحمه للعالمین، نقش پیامبر در ترویج صلح و عدالت، نقش پیامبر(ص) در هدایت بشر، وحدت اسلامی در سیره نبوی، مقاومت و دفاع از مظلوم در سیره نبوی و عدالت خواهی و حق طلبی در سنت نبوی، محورهایی هستند که شاعران درباره آن آثارشان را ارسال کرده اند.

دیوسالار ادامه داد: بیش از ۱۵۰۰ شعر فارسی و عربی در زمان اعلام فراخوان جشنواره، به دبیرخانه رسید. کمیته داوری ارزیابی های لازم براساس مولفه های پیش بینی شده انجام دادند و حاصل این داوری ها، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان میزبان اختتامیه این جشنواره خواهد بود و ۱۲ شاعر منتخب شامل ۶ شاعر فارسی زبان و ۶ شاعر عربی زبان معرفی می شوند.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت: مجموعه اشعار ارسال شده، پس از داوری های اولیه، در قالب دو جلد و شامل اشعار فارسی و اشعار عربی آماده شده است و در روز اختتامیه رونمایی خواهد شد.

دیوسالار با تاکید بر اینکه جشنواره شعر نبی رحمت یک اتفاق بزرگ ادبی همزمان با یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اسلام(ص) است، ابراز کرد: با توجه به تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لازم بود که برنامه های فاخر و در شأن و منزلت این سال برگزار شود. بنابراین برگزاری این جشنواره، به ایجاد یک جریان ادبی کمک در جهان اسلام کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد در دوره های بعدی، از شاعران زبان های دیگر نیز بهره مند شویم، افزود: دستاورد این جشنواره را که همانا اشعار برگزیده است، در اختیار سازمان های هنری کشور قرار می دهیم تا در قالب های هنری از این اشعار بهره برداری کنند.

علیرضا قزوه دبیر علمی جشنواره شعر نبی رحمت نیز در این نشست گفت: شعر آیینی در ایران ما سابقه دیرین دارد. هیچ کشوری در جهان را نشان نداریم که شعر آیینی اش قوی تر و قدیمی تر از ایران باشد.

وی با بیان اینکه شعر آیینی به آیین های دینی و ملی مربوط می شود، افزود: این نوع اشعار از زمان کشف آتش، آغاز شده است و با ظهور پیامبر مکرم اسلام(ص)، نعت نبی شکل می گیرد و تا هنوز و در همه زبان ها و فرهنگ ها ادامه دارد.

دبیر علمی جشنواره شعر نبی رحمت با بیان اینکه امروز به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و یک خیّر آداب دان اهل کویت، یک جشنواره ادبی بین المللی برای پیامبر شکل گرفته است، ابراز کرد: محصول کار آنقدر شگفت انگیز است که تلاش کرده ایم آن را در قالب دو کتاب در عربی و فارسی چاپ کنیم. گزیده آثار ارسال شده در دو کتاب ۲۵۰ صفحه ای به فارسی و در ۳۵۰ صفحه ای به عربی چاپ شده است.

قزوه ادامه داد: ۹۰۰ شعر فارسی به دبیرخانه جشنواره رسید که بیش از نیمی از این شعرها قابلیت چاپ داشت. جمعی از شاعران با تجربه و جدید در قالب های مختلف هم شعری، آثارشان را ارسال کرده اند که در این میان، اغلب آثار عربی در قالب قصیده و اغلب آثار فارسی به غزل بوده است.

وی با بیان اینکه دو مرحله داوری برای آثار ارسال شده، طراحی شد، گفت: محمدکاظم کاظمی از افغانستان، سیداحمد شهریار بهترین شاعر شبه قاره و من، اشعار فارسی را داوری کردیم. برای ارتقای سطح کیفی جشنواره شعر نبی رحمت، از چهره های صاحب نام شعر ایران هم دعوت کرده ایم تا به دبیرخانه، شعر بفرستند. برخی از این افراد در هیچ جشنواره ای شرکت نمی کنند اما خوشبختانه در این رویداد شرکت کردند و اشعارشان هم داوری شد.

قزوه با بیان اینکه جشنواره بین المللی شعر نبی رحمت، از جهت محصول، پربار است و کارهای بارارزشی به دبیرخانه ارسال شده است، افزود: در کشور ما بعضی از خیّران که کارهای خیریه انجام می دهند می توانند در بخش های فرهنگی هم ورود کنند. محصول این جشنواره در چندین جشنواره دیگر قابل استفاده است.

جشنواره بین المللی شعر نبی رحمت(ص) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴، در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان برگزار و برگزیدگان آن معرفی خواهد شد.

