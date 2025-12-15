به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی امروز دوشنبه گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی در ایستگاه سوخت «کدومیم» میان شهرهای قلقیلیه و نابلس در کرانه باختری، به سوی یک فرد شلیک کردند.

ابتدا گمان برده شد که یک فلسطینی قصد حمله با سلاح سرد را دارد، اما بعداً مشخص شد که هدف تیراندازی شهرک‌نشین اسرائیلی بوده است. رادیو اسرائیل تأیید کرد که هیچ حمله‌ای در نزدیکی کدومیم رخ نداده و نظامیان به اشتباه به سوی شهرک‌نشین شلیک کرده‌اند و او به شدت زخمی شده است.

شبکه 14 اسرائیل اعلام کرد که فرد مجروح یک نوجوان یهودی با مشکلات روانی بوده که با چاقو به سمت نظامیان حاضر در محل اشاره کرده و همین امر باعث تیراندازی سربازان شده است.

اورژانس اسرائیل نیز اعلام کرد که این نوجوان به یکی از بیمارستان‌های اسرائیل منتقل شده و وضعیت او وخیم است.

گفتنی است از تاریخ 7 اکتبر 2023 (15 مهر 1402) تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات‌های امنیتی و نظامی خود را در کرانه باختری تشدید کرده است. طبق آمار رسمی فلسطین، این حملات و تجاوزات نظامیان و شهرک‌نشینان منجر به شهادت دست‌کم 1094 فلسطینی، زخمی شدن حدود 11 هزار نفر و بازداشت بیش از 21 هزار نفر شده است.

