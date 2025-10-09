به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت چند سال از اجرای قانون شماره ۲۱ در استان کبک کانادا، زنان مسلمان محجبه همچنان از تبعات این قانون که پوشش مذهبی در مشاغل دولتی را محدود می‌کند، آسیب می‌بینند. به گفته بسیاری از منتقدان، این قانون که در سال ۲۰۱۹ تصویب شده آزادی‌های فردی را نقض کرده و زنان مسلمان را میان شغل و هویتشان قرار داده است.

بر اساس گزارش «روزنامه لو ژورنال دو کبک» (Le Journal de Québec)، بخش آموزش بیش از سایر حوزه‌ها از این قانون تأثیر پذیرفته است؛ به‌گونه‌ای که تنها در یکی از هیئت‌مدیره‌های مدارس، پنج زن به دلیل حجاب از استخدام محروم و هشت معلم نیز پس از تصویب قانون استعفا داده‌اند. در ماه‌های بعد، شمار معلمان متأثر از این قانون به حدی افزایش یافت که دیگر آماری از آنان منتشر نشد.

این شرایط نه تنها بر زنان شاغل، بلکه بر نسل جوان نیز اثر گذاشته است. سارا خلیفی، دانشجوی سال سوم رشته آموزش کودک در دانشگاه کنکوردیا، می‌گوید از کودکی رؤیای معلم شدن داشته اما به‌دلیل محدودیت‌های قانون شماره ۲۱ نمی‌تواند با حفظ حجاب در مدارس دولتی تدریس کند.

به گفته کارشناسان، قانون ۲۱ نه تنها فرصت‌های شغلی زنان مسلمان را محدود کرده، بلکه سبب افزایش احساس تبعیض، اسلام‌هراسی و بی‌اعتمادی اجتماعی در کبک شده است.

