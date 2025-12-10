به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طرح دولت لیبرال کانادا برای حذف معافیت مذهبی از قانون ممنوعیت نفرتپراکنی با مخالفت گسترده مسیحیان و محافظهکاران روبهرو شد و کمیته پارلمانی بررسی آن را متوقف کرد.
طرح دولت لیبرال کانادا برای حذف «معافیت دینی» از قانون منع نفرتپراکنی، که به درخواست حزب کبکوا ارائه شده بود، این هفته با مخالفت گسترده جوامع مذهبی و احزاب روبهرو شد. لغو ناگهانی نشست کمیته پارلمانی در روز پنجشنبه، سرنوشت این اصلاحیه و حتی آینده لایحه نفرتپراکنی دولت را با ابهام مواجه کرد.
براساس قانون فعلی کانادا، محدودیتهای مربوط به نفرتپراکنی باید با آزادی بیان سازگار باشد؛ ازاینرو تعقیب قضایی تنها با مجوز دادستان استان انجام میشود و قانون نمیتواند آزادیهای دینی را محدود کند.
پیشنهاد بلوک کبکوا در حالی مطرح شده که استان کبک با حساسیت روبهرشدی نسبت به جلوههای علنی اسلام مواجه است. دولت استانی بهدلیل اعتراض به نمازخواندن مسلمانان در اماکن عمومی، پیشنهاد کرده است هرگونه عبادت در فضاهای عمومی و حتی اتاقهای مخصوص عبادت در نهادهای دولتی ممنوع شود؛ ممنوعیتی که ناگزیر شامل دیگر ادیان نیز خواهد شد. این سیاست ادامه همان رویکردی است که پیشتر به ممنوعیت نمادهای مذهبی کارکنان دولت، ازجمله صلیب و ستاره داوود، منتهی شد تا ظاهر بیطرفی حفظ شود.
افزایش تظاهرات ضداسرائیلی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در سال ۲۰۲۳ و بروز مواردی از یهودستیزی، از عوامل تشدیدکننده این فضای تنشزا بوده است. با وجود تردید درباره کارآمدی اصلاح قانون، بخشی از جامعه یهودی از قوانین سختگیرانهتر حمایت میکند؛ حتی اگر آزادی دینی را محدود کند. در مقابل، رهبران جوامع مسیحی با پشتیبانی حزب محافظهکار، بهشدت مخالف این اصلاحیه هستند.
منتقدان ریشه این رویکرد سختگیرانه را در الگوی «لائیسیته» فرانسوی میدانند؛ مدلی از سکولاریسم که در عمل بهجای بیطرفی دولت، به محدودسازی نمادها و مناسک دینی منجر میشود. بهگفته آنها، این الگو که در کبک بازتاب یافته، با افزایش جمعیت مسلمانان، به شکاف و حساسیت بیشتر دامن زده و حالا تلاش دارد حضور دینی در عرصه عمومی را با ابزار قانون کنترل کند.
همزمان، گزارشها نشان میدهد کلیسای نوتردام پاریس در نخستین سال بازگشایی پس از آتشسوزی، ۱۱ میلیون بازدیدکننده داشته است؛ نمونهای که به باور تحلیلگران یادآوری میکند میراث و نمادهای دینی همچنان جایگاهی عمیق در فرهنگ و جامعه دارند، برخلاف تصوری که سکولاریسم تندرو ارائه میدهد.
