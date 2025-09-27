به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوامع مسلمان در سه قاره نسبت به سلسله حوادث اخیر با هدف قرار دادن اماکن مذهبی و هویت دینی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در کانادا، شورای ملی مسلمانان این کشور (NCCM) یک رویداد فیسبوکی را محکوم کرد که به نام «الکساندر بیسونت» – عامل حمله مسلحانه به مسجد کبک در سال ۲۰۱۷ – ایجاد شده بود. این رویداد که همزمان با سالگرد آن حمله برنامه‌ریزی شده بود، به‌عنوان تجمعی علیه «اسلامی‌سازی کبک» تبلیغ می‌شد. شورای مسلمانان آن را «بسیار نگران‌کننده و تکان‌دهنده» خواند و خواستار پاسخگویی برگزارکنندگان شد. این پست پس از اعتراضات حذف شد.

در سنگاپور نیز مسجد «الاستقامت» روز ۲۴ سپتامبر پس از کشف بسته‌ای مشکوک تخلیه شد. مقامات اعلام کردند که بسته حاوی گوشت خوک بوده است. نیروهای امدادی تأیید کردند که مواد خطرناک در آن وجود نداشته اما موجب بی‌احترامی شده است. وزیر کشور سنگاپور تأکید کرد که چنین اقدامات توهین‌آمیزی علیه جوامع دینی قابل تحمل نیست.

همزمان در سوئد، مسجدی در شهر «هولتسفرد» بر اثر آتش‌سوزی شبانه به طور کامل تخریب شد. پلیس احتمال عمدی بودن حادثه را مطرح کرده و تحقیقات آغاز شده است. رسانه‌های محلی نوشتند که کل ساختمان به خاکستر تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره امنیت مسلمانان در بحبوحه افزایش اسلام‌هراسی شدت گرفته است.

