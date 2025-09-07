به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته گذشته دولت ایالتی کبک اعلام کرد که به‌زودی قانونی برای ممنوعیت برگزاری نماز در فضاهای عمومی ارائه خواهد کرد.

ژان‌فرانسوا روبِرج، وزیر امور سکولاریسم، با اشاره به افزایش نمازهای خیابانی در این استان گفت: گسترش نماز در خیابان‌ها یک مسئله جدی و حساس در کبک است.

این اقدام پس از آن اعلام شد که گروهی از معترضان طرفدار فلسطین، نماز جمعه‌ای را در مقابل کلیسای جامع نوتردام مونترال برگزار کردند.

این اولین بار نیست که چنین رویدادی در شهر رخ می‌دهد. پیش‌تر فرانسوا لوگو فرماندار کبک اعلام کرده بود که حضور افراد در خیابان‌ها و پارک‌های عمومی برای نماز، رفتاری نامطلوب است و نماز باید در مساجد یا کلیساها برگزار شود.

با وجود ادعای دولت، آزادی مذهبی محدود به اماکن عبادت نیست و شامل ابراز دین به‌صورت فردی یا جمعی در مکان‌های عمومی نیز می‌شود.

منتقدان هشدار داده‌اند که قانون جدید، مشابه قانون پیشین کبک درباره ممنوعیت نمادهای مذهبی برای معلمان، تنها اسلام را هدف قرار می‌دهد، در حالی که سایر ادیان مانند مسیحیت سال‌هاست مراسم مذهبی خود را در فضاهای عمومی برگزار می‌کنند.

کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون ممکن است با منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و منشور حقوق بشر کبک مغایرت داشته باشد و می‌تواند شهروندان را از حقوق قانونی محروم کند.

