»سلطان عزیز عزام« سخنگوی داعش خراسان دستگیر شد

دستگاه امنیتی پاکستان اعلام کرد «سلطان عزیز عزام» سخنگوی گروه تروریستی «ولایت خراسان» وابسته به داعش را بازداشت کرد.

برخی منابع افغانستان ادعا می‌کنند که او در حال مذاکره با سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) درباره طرح‌های جدید همکاری بود، اما پس از شکست مذاکرات، توسط این سازمان بازداشت شد.

گزارش‌ها حاکی است اختلافات میان عزام و «شهاب المهاجر» رهبر کنونی گروه باعث شد او و شماری از اعضای دیگر به دنبال حمایت از سوی اطلاعات پاکستان باشند.

این بازداشت در شرایطی صورت می‌گیرد که پاکستان بارها افغانستان را متهم کرده است که به گروه‌های تروریستی در کابل اجازه فعالیت داده و برای آنان پناهگاه امن فراهم کرده است.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی رهبر عالی افغانستان پیشتر اعلام کرد که رهبران «ولایت خراسان» در پاکستان حضور دارند و قصد دارند حملاتی علیه افغانستان از خاک پاکستان انجام دهند. او همچنین از اسلام‌آباد خواست این افراد را به افغانستان تحویل دهد و به‌طور خاص به حضور «شهاب المهاجر»، «سلطان عزیز عزام»، «عبدالحق توحید» و هماهنگ‌کننده آنان «صلاح‌الدین رجب» در پاکستان اشاره کرد.

