به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با انتشار گزارشی تحقیقی در تاریخ سهشنبه ۱۸ آذر اعلام کرد «حملات شاخه خراسان داعش علیه هزارهها و شیعیان افغانستان از سال ۲۰۱۶ تاکنون، مصداق احتمالی نسلکشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.» و خواستار تحقیقات فوری بینالمللی در این زمینه شد.
این سازمان درباره نگاه تکفیری داعش به شیعیان تصریح کرد که داعش خراسان هزارهها را «مرتد» و «رافضی» میخواند و با این توجیه ایدئولوژیک، مراکز آموزشی، مساجد، بیمارستانها و ورزشگاههای آنها را هدف قرار میدهد؛ در یکی از نشریات داعش پس از کشتار ۱۴ شیعه در دایکندی، در توجیه این عمل گفته است که شیعیان و روافض، شدیدترین مرتدان جهان هستند و باید نابود شوند.
بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، داعش از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی ۲۱ حمله انتحاری و ۱۴ بمبگذاری و از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی سه حمله انتحاری و ۵۴ بمبگذاری علیه هزارهها و شیعیان انجام داده است که بیشتر قربانیان دانشآموزان، زنان و کودکان غیرنظامی بودهاند.
این سازمان تأکید کرد که خشونت فرقهای داعش علیه هزارهها علیرغم شدت و گستردگی، کمتر مورد مطالعه و توجه جهانی قرار گرفته است. گزارش به سازوکار مستقل سازمان ملل برای افغانستان ارجاع داده و از دادستانهای بینالمللی خواسته است تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
از سوی دیگر، فعالان افغانستانی شیعه و هزاره، این حملات را «نسلکشی سیستماتیک» میدانند و از سازمان ملل و جامعه جهانی میخواهند آن را به رسمیت بشناسند. عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز پیشتر این حملات را جنایت علیه بشریت و دارای نشانههای نسلکشی توصیف کردهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که پس از تسلط دوباره طالبان، اقلیتهای قومی-مذهبی بهویژه هزارهها همچنان آسیبپذیر هستند و از جانب داعش و گروههایی مانند کوچیهای افغانستان در معرض تهدید قرار دارند. سازمان حقوق بشر افغانستان هشدار داد که بدون مداخله فوری بینالمللی، خطر نابودی فیزیکی و فرهنگی جامعه هزاره کاملاً جدی است.
