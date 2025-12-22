هیئتی بلندپایه از ترکیه به دمشق سفر کرد؛ تقابل با داعش محور اصلی بحث

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آناتولی فاش کرد که یک هیئت عالی رتبه ترکیه امروز برای گفتگو در مورد روابط دوجانبه و اجرای توافق مربوط به ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به دمشق سفر می‌کند.

این هیئت که شامل هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه است، با احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، دیدار خواهد کرد.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این هیئت علاوه بر افزایش خطرات امنیتی در جنوب سوریه ناشی از حملات اسرائیل، در مورد اجرای توافق ۱۰ مارس بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه که با امنیت ملی ترکیه مرتبط است، گفتگو خواهد کرد.

در این نشست سوریه و ترکیه، علاوه بر پروژه‌های دوجانبه مربوط به بازسازی سوریه و حمایت از تلاش‌هایی که با هدف تقویت قابلیت‌های دولت سوریه و نهادهای آن انجام می‌شود، تقویت همکاری مشترک بین دو کشور برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش و جلوگیری از سوءاستفاده آن از خلاء ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آنکارا نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان یک سازمان «تروریستی» متهم می‌کند و به آنها هشدار داده است که در صورت عدم پایبندی به مفاد توافق ۱۰ مارس، به اقدام نظامی متوسل خواهند شد.

فیدان هفته گذشته گفته بود که آنکارا امیدوار است از توسل به گزینه نظامی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) خودداری کند، اما صبرش رو به پایان است.

یک منبع در وزارت امور خارجه ترکیه به رویترز گفت که توافق ادغام «مستقیماً بر اولویت‌های امنیت ملی ترکیه تأثیر می‌گذارد» و این هیئت در مورد سازوکارهای اجرای آن بحث خواهد کرد و تأکید کرد که ترکیه اصرار دارد که این توافق باید تضمین‌کننده برچیده شدن ساختار فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه باشد.

منابع پیش از این به رویترز گفته بودند که دمشق پیشنهادی را به نیروهای دموکراتیک سوریه ارائه کرده است که در آن تمایل خود را برای سازماندهی مجدد حدود ۵۰ هزار نفر از جنگجویان خود در سه لشکر اصلی و تیپ‌های کوچکتر ابراز کرده است، مشروط بر اینکه برخی از سلسله مراتب فرماندهی را واگذار کرده و مناطق تحت کنترل خود را به سایر واحدهای ارتش سوریه باز کند.

