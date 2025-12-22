به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهشگر مسلمان حوزه اسلام‌هراسی با مقایسه پیامدهای سیاسی و اجتماعی عملکرد گروه‌های خشونت‌طلب، هشدار داده است که سیاست‌های رژیم صهیونیستی و نحوه حمایت غرب از آن، به ایجاد ناامنی فزاینده برای یهودیان و مسلمانان انجامیده است.

به گفته این پژوهشگر، همان‌گونه که گروه داعش با مصادره اسلام به‌عنوان هویت سیاسی خشونت‌محور، امنیت مسلمانان را در غرب تضعیف کرد، رژیم صهوینستی نیز با معرفی خود به‌عنوان نماینده یهودیت و یهودیان جهان، یک جامعه دینی متکثر را به پروژه‌ای سیاسی و خشونت‌بار فروکاسته است. وی تأکید می‌کند که این روند، یهودیان را به‌طور نمادین با خشونت‌های انجام‌شده به نام رژیم صهیونیستی گره می‌زند.

در این تحلیل آمده است که تفاوت اساسی در واکنش غرب به داعش و رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده یک سلسله‌مراتب نژادی و سیاسی در مسئولیت‌پذیری است؛ به‌طوری که خشونت داعش به‌عنوان «تروریسم» محکوم شد، اما خشونت رژیم صهیونیستی، حتی در قالب کشتار گسترده غیرنظامیان، غالبا با عنوان «دفاع از خود» توجیه یا عادی‌سازی می‌شود.

نویسنده می‌افزاید مسلمانان در سال‌های گذشته همواره تحت فشار بوده‌اند تا خشونت‌هایی را که مرتکب نشده‌اند محکوم کنند، در حالی که از گروه‌های صهیونیستی انتظار مشابهی برای محکوم‌کردن اقدامات رژیم صهیونیستی وجود ندارد و مخالفت با سیاست‌های این رژیم، به‌طور فزاینده‌ای «یهودستیزی» قلمداد می‌شود.

به گفته این پژوهشگر، مفهوم «یهودستیزی نوین» در عمل به ابزاری در سازوکار اسلام‌هراسی تبدیل شده است؛ ابزاری که با آن، اعتراض به جنگ غزه، حمایت از فلسطین و حتی نمادهای هویتی فلسطینی، به‌عنوان افراط‌گرایی یا نفرت‌پراکنی معرفی می‌شود.

او با اشاره به تحولات اخیر در استرالیا، از جمله افزایش فشارها پس از اعتراضات گسترده حامی فلسطین، تأکید می‌کند که این رویکرد به افزایش نظارت، سرکوب سیاسی و موج جدیدی از تهدیدها و حملات علیه جوامع مسلمان انجامیده است.

این تحلیل نتیجه می‌گیرد که بازتعریف یهودستیزی، نه‌تنها مانع نفرت‌پراکنی نمی‌شود، بلکه با مصون‌سازی یک دولت از پاسخگویی، به بازتولید هم‌زمان اسلام‌هراسی و یهودستیزی و تداوم خشونت علیه مسلمانان و فلسطینیان منجر شده است.

