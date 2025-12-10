  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

پاپ لئو: اسلام تهدیدی برای غرب نیست؛ لبنان الگوی همزیستی ادیان است

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸
کد مطلب: 1759988
پاپ لئو: اسلام تهدیدی برای غرب نیست؛ لبنان الگوی همزیستی ادیان است

پاپ لئو چهاردهم در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه تأکید کرد که اسلام نباید به عنوان تهدیدی برای جهان غرب تلقی شود. او با هشدار نسبت به پیامدهای اسلام‌هراسی در اروپا و آمریکا، بر ضرورت گفت‌وگو، درک متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و فرهنگ‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم در سخنرانی‌های خود طی سفر به لبنان و ترکیه، با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از اسلام‌هراسی در جوامع غربی، گفت: «ترس و پیش‌داوری نباید آینده روابط میان ادیان را تعیین کند.» وی افزود که اسلام به خودی خود تهدیدی برای غرب نیست و باید به عنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته شود.

او لبنان را نمونه‌ای موفق از همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که این کشور نشان می‌دهد چگونه می‌توان در سایه تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، صلح و همدلی را حفظ کرد. پاپ لئو در میدان شهدا در بیروت با رهبران مذهبی مسلمان و مسیحی دیدار کرد و این گردهمایی را «نماد هدیه الهی صلح» دانست.

پیام اصلی پاپ لئو بر ضرورت شناخت بهتر یکدیگر، غلبه بر خشونت و تعصب، و تقویت همبستگی جهانی است. او تأکید کرد که تجربه لبنان می‌تواند الهام‌بخش دیگر کشورها در مسیر همزیستی و آشتی باشد.

........

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha