پاپ لئو: اسلام تهدیدی برای غرب نیست؛ لبنان الگوی همزیستی ادیان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم در سخنرانی‌های خود طی سفر به لبنان و ترکیه، با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از اسلام‌هراسی در جوامع غربی، گفت: «ترس و پیش‌داوری نباید آینده روابط میان ادیان را تعیین کند.» وی افزود که اسلام به خودی خود تهدیدی برای غرب نیست و باید به عنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته شود.

او لبنان را نمونه‌ای موفق از همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که این کشور نشان می‌دهد چگونه می‌توان در سایه تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، صلح و همدلی را حفظ کرد. پاپ لئو در میدان شهدا در بیروت با رهبران مذهبی مسلمان و مسیحی دیدار کرد و این گردهمایی را «نماد هدیه الهی صلح» دانست.

پیام اصلی پاپ لئو بر ضرورت شناخت بهتر یکدیگر، غلبه بر خشونت و تعصب، و تقویت همبستگی جهانی است. او تأکید کرد که تجربه لبنان می‌تواند الهام‌بخش دیگر کشورها در مسیر همزیستی و آشتی باشد.

........

پایان پیام/