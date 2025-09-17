به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو شانزدهم امروز (چهارشنبه) در اظهاراتی پس از سخنرانی عمومی خود بار دیگر خواستار توقف جنگ غزه شد.

وی اظهار داشت: من همبستگی عمیق خود را با مردم فلسطین در غزه که همچنان در ترس زندگی می‌کنند و در شرایط غیرقابل قبولی زنده می‌مانند و بار دیگر به اجبار از سرزمین‌هایشان آواره شده‌اند، ابراز می‌کنم.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، پاپ در ادامه گفت: من درخواست خود را برای آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها، یافتن راه‌حل دیپلماتیک مبتنی بر مذاکره و احترام کامل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه تجدید می‌کنم. از همه دعوت می‌کنم تا به دعای صمیمانه من بپیوندند تا به زودی سپیده دم صلح و عدالت طلوع کند.

این اظهارات در پی آن مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی با ادامه حملات خود علیه نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی عملیات گسترده برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و در روزهای اخیر به آن شدت بخشیده است.

