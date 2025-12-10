به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه تردید نسبت به آینده فناوری و بیاعتمادی به ساختارهای سیاسی در جهان غرب افزایش یافته، مشارکت غولهای فناوری در نشست واتیکان درباره «هوش مصنوعی» بازتاب گستردهای یافته است. این نشست در ژوئن گذشته و در حضور مدیران شرکتهای «گوگل»، «متا»، «اوپناِیآی» و «آنتروپیک» در شهر رم برگزار شد؛ نشستی که بهگفته دکتر «علاء مرابط»، پزشک و کارشناس جهانی توسعه پایدار، نشان داد حتی «طراحان آینده دیجیتال» نیز به دنبال معنا و تکیهگاه معنویاند.
مرابط میگوید همزمان با فروپاشی نظامهای درمانی غرب در دوران کرونا، این نهادهای دینی و جوامع ایمانی بودند که با شبکههای اعتماد، خدماترسانی واقعی را بر عهده گرفتند. او نمونههایی از ایالت میشیگان در آمریکا تا جنوب داکوتا و نیجریه ارائه میکند که در آنها مساجد، کلیساها و رهبران مذهبی پیشگام مقابله با بحران شدند؛ واقعیتی که غرب مدتها نادیده گرفته است!
بهگفته او، کاهش وابستگی مردم به نهادهای رسمی و بازگشت آرام اما محسوس به معنویت، نشاندهنده نیاز انسان معاصر به «ساختارهای مقدس» است؛ شبکههایی از همبستگی که برخلاف سیستمهای سودمحور، بر کرامت انسان و ارزشهای غیرمادی بنا شدهاند. مرابط مثالهایی از غزه، فاوِلاهای «ریو دو ژانیرو» (Rio de Janeiro) و جوامع جوان در سئول ارائه میکند که در آنها ایمان و مناسک دینی نقش مهمی در حفظ روحیه و ساخت اجتماعی دارد.
او در پایان تأکید میکند که چالش اصلی جهان امروز تقابل میان «ماشینوارگی و بهرهوری» با «کرامت انسانی و معنا» است. بهاعتقاد وی، فناوری بدون پیوند با اخلاق و معنویت نهتنها آیندهای بهتر نمیسازد بلکه فاصله انسان را از خود و جامعهاش بیشتر میکند.
به گزارش نیویورک تایمز، پیام جدید پاپ لئو چهاردهم که خطاب به مدیران سیلیکونولی گفته بود «هوش مصنوعی باید به نیازهای روحی انسان نیز توجه کند»، در چنین بستر تاریخی معنایی تازه یافته است. دره سیلیکون (Silicon Valley) منطقه ای واقع در کالیفرنیای آمریکا است که بسیاری از غولهای حوزه تکنولوژی را در برگرفته است.
