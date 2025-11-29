بازید پاپ از »مسجد آبی« استانبول + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئون چهاردهم روز شنبه در جریان سفر خود به ترکیه از مسجد سلطان احمد، مشهور به مسجد آبی، در استانبول بازدید کرد. رئیس اداره امور دینی ترکیه در جریان بازدید، معماری مسجد و کتیبههای عربی روی ستونها را به پاپ نشان داد. امام جماعت مسجد نیز به پاپ گفت که این مکان خانه خداست و در صورت تمایل میتواند در آن نماز بخواند.
رسانههای محلی نوشتند پاپ پیش از ورود به مسجد، کفشهای خود را درآورد و با جوراب سفید روی فرشهای مسجد راه رفت، حرکتی که نشاندهنده رعایت آداب اسلامی و احترام به مکان مقدس مسلمانان بود.
گفتنی است مسجد سلطان احمد یکی از زیباترین شاهکارهای معماری اسلامی است که به علت وجود کاشیهای آبی رنگ در طراحی داخلی به «مسجد آبی» نیز شهرت دارد.
