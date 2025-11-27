پاپ نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، در نخستین سفر خارجی خود به ترکیه هشدار داد که جهان در حال تجربه «سطحی بیسابقه از خشونت و درگیری» است و یک «جنگ جهانی سومِ به صورت منطقهای» در جریان است. او گفت آینده بشریت در گرو تصمیماتی است که بر عدالت و صلح پایبند بمانند.
پاپ لئون که نخستین پاپ آمریکایی تاریخ واتیکان محسوب میشود، در سخنرانی خود در آنکارا اعلام کرد «جاهطلبیها و انتخابهایی که عدالت و صلح را زیر پا میگذارند» ثبات جهانی را تهدید میکند. وی گفت بسیاری از تنشهای موجود ناشی از «استراتژیهای اقتصادی و نظامی» قدرتهای جهانی است که به تشدید درگیریها دامن زده است.
وی همچنین در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تأکید کرد که در برابر روند رو به افزایش خشونت در جهان نباید تسلیم شد و گفت: «آینده بشریت در خطر است.» اردوغان نیز با استقبال از «موضع دقیق» پاپ درباره فلسطین، ابراز امیدواری کرد که این سفر به کاهش تنشها کمک کند؛ پاپ لئون طبق برنامه سفر خود قرار است پس از ترکیه به لبنان برود.
