درخواست وی در بحبوحه افزایش نظارت بر سرویسهای امنیتی ایتالیا پس از رسواییهای نظارتی اخیر شامل استفاده از جاسوسافزار و اتهامات هک کردن تلفنهای روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر مطرح شد.
پاپ در مراسمی به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس سرویس اطلاعاتی ایتالیا، نقش این سازمان را در حفاظت از امنیت ملی، از جمله در واتیکان، ستود، اما تأکید کرد که این سازمان باید تابع قانون و اخلاق باشد.
او گفت: «نظارت دقیق ضروری است تا از اطلاعات محرمانه برای ارعاب، سوءاستفاده، باجگیری یا بدنام کردن سیاستمداران، روزنامهنگاران یا سایر فعالان جامعه مدنی استفاده نشود.»
او افزود که مأموران اطلاعاتی باید در برابر «وسوسههای شغلی» هوشیار باشند.
پارلمان ایتالیا اوایل امسال فاش کرد که دولت از نرمافزار جاسوسی ساخت اسرائیل برای هک کردن تلفنهای چندین نفر، از جمله لوکا کاتارینی و جوزپه کاچا، بنیانگذاران سازمان غیردولتی مدیترانه برای نجات بشر که سعی در محافظت از پناهندگان در حال عبور از مدیترانه دارد، استفاده کرده است.
پاپ لئو با توجه به پیچیدگی روزافزون کار اطلاعاتی در عصر دیجیتال، بر لزوم حفاظتهای قانونی و اخلاقی تأکید کرد و خواستار هوشیاری در برابر اخبار جعلی و دستکاریهای آنلاین شد.
او گفت: «مطمئن شوید که اقدامات شما همیشه در راستای خیر عمومی است.»
او همچنین فاش کرد که کلیساها در تعدادی از کشورها قربانی سازمانهای اطلاعاتی شدهاند که «برای اهداف شوم خود کار میکنند و آزادیهای آنها را محدود میکنند»، اما جزئیاتی ارائه نداد.
