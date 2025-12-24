کشف جسد افسر سابق اطلاعات سوریه در شمال بیروت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان قضایی لبنان روز سه‌شنبه از کشف جسد یک افسر سابق دستگاه اطلاعات سوریه در شمال بیروت خبر دادند؛ فردی که از نزدیکان سرهنگ سهیل الحسن، فرمانده برجسته ارتش بشار اسد رئیس‌جمهور مخلوع سوریه بود. ارتش لبنان اعلام کرد یک مظنون در ارتباط با این قتل بازداشت شده است.

این حادثه نخستین تأیید رسمی پس از سقوط بشار اسد در دسامبر 2024 (آذر 1403) بر حضور یکی از مسئولان سابق نظام سوریه در لبنان به شمار می‌رود. پیش‌تر بارها گزارش‌هایی مبنی بر پناه بردن برخی مسئولان رژیم اسد به لبنان منتشر شده بود.

جسد «غسان نعسان السخنی» در نزدیکی خانه محل اقامتش در منطقه کسروان شمال بیروت پیدا شد.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند سوری را به اتهام قتل السخنی بازداشت کرده است. علت قتل، اختلاف مالی میان آن دو عنوان شده است.

السخنی پس از سقوط حکومت اسد به لبنان گریخته بود و ارتباط نزدیکی با سرهنگ سهیل الحسن، ملقب به «النمر» داشت؛ فرماندی که در میان طرفداران اسد محبوبیت زیادی داشت و به‌عنوان «سرباز محبوب اسد» شناخته می‌شد. سهیل الحسن در سال 2015 (1394) نقش مهمی در دستاوردهای نظامی حکومت سوریه ایفا کرده بود.

سوریه در دوران حکومت خانواده اسد بیش از سه دهه نفوذ سیاسی گسترده‌ای بر لبنان داشت و بارها به دخالت در ترور مخالفان لبنانی و کنترل تصمیمات سیاسی این کشور متهم شد.

پس از سقوط اسد، لبنان و سوریه اعلام کردند قصد دارند روابط جدیدی را آغاز کنند، اما اختلافاتی همچنان باقی مانده است؛ از جمله درخواست دمشق برای آزادی شهروندان سوری زندانی در لبنان.

