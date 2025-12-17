به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سنای آمریکا، پیش از تصویب نهایی به لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه در دوران حکومت بشار اسد، رأی داد.

به گزارش خبرگزاری سوریه (سانا)، این رأی‌گیری یک رأی‌گیری «رویه‌ای معمول» است که پیش از جلسه رأی‌گیری رسمی انجام می‌شود تا از هرگونه اختلال در جریان رأی‌گیری نهایی جلوگیری شود، اما به تاریخ رأی‌گیری بعدی اشاره‌ای نشده است.

این آژانس اعلام کرد که سنا امروز به لایحه بودجه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۶ رأی داد که شامل بندی است که تحریم‌های قانون قیصر را لغو می‌کند.

او توضیح داد که ۷۶ عضو سنا به فعال کردن آنچه که پایان دادن به بحث در مورد پیشنهاد تصویب اصلاحیه مجلس نمایندگان در این لایحه نامیده می‌شود، رأی مثبت دادند، در حالی که ۲۰ عضو به آن رأی منفی دادند.

پس از آنکه سنا، که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، رأی‌گیری نهایی برای تصویب این لایحه را انجام داد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، آن را امضا می‌کند و لغو تحریم‌ها به اجرا در می‌آید.

در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹، کنگره آمریکا قانون قیصر را برای مجازات چهره‌های کلیدی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور وقت سوریه، به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده علیه غیرنظامیان تصویب کرد. پنجشنبه گذشته، مجلس نمایندگان به لغو این تحریم‌ها رأی داد.