لغو تحریم‌های سوریه کلید خورد!

۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1763040
مجلس سنای آمریکا پیش از تصویب نهاییT به لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه در دوران حکومت بشار اسد رأی داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سنای آمریکا، پیش از تصویب نهایی به لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه در دوران حکومت بشار اسد، رأی داد.

به گزارش خبرگزاری سوریه (سانا)، این رأی‌گیری یک رأی‌گیری «رویه‌ای معمول» است که پیش از جلسه رأی‌گیری رسمی انجام می‌شود تا از هرگونه اختلال در جریان رأی‌گیری نهایی جلوگیری شود، اما به تاریخ رأی‌گیری بعدی اشاره‌ای نشده است.

این آژانس اعلام کرد که سنا امروز به لایحه بودجه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۶ رأی داد که شامل بندی است که تحریم‌های قانون قیصر را لغو می‌کند.

او توضیح داد که ۷۶ عضو سنا به فعال کردن آنچه که پایان دادن به بحث در مورد پیشنهاد تصویب اصلاحیه مجلس نمایندگان در این لایحه نامیده می‌شود، رأی مثبت دادند، در حالی که ۲۰ عضو به آن رأی منفی دادند.

پس از آنکه سنا، که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، رأی‌گیری نهایی برای تصویب این لایحه را انجام داد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، آن را امضا می‌کند و لغو تحریم‌ها به اجرا در می‌آید.

در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹، کنگره آمریکا قانون قیصر را برای مجازات چهره‌های کلیدی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور وقت سوریه، به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده علیه غیرنظامیان تصویب کرد. پنجشنبه گذشته، مجلس نمایندگان به لغو این تحریم‌ها رأی داد.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه وقت سوریه، از این اقدام استقبال کرد و آن را «پیروزی برای حق و پایداری سوری‌ها و مظهر موفقیت دیپلماسی سوریه» دانست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه تحت قانون «قیصر» به مدت ۱۸۰ روز تعلیق شده است.

لغو این قانون که تحریم‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای را اعمال می‌کرد، راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به دولت جدید سوریه هموار می‌کند.

قانون قیصر در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ امضا شد، اما تحولات سوریه در اواخر سال گذشته او را بر آن داشت تا برای لغو آن تلاش کند.

در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، شورشیان سوری وارد دمشق، پایتخت، شدند و سرنگونی حکومت بشار اسد را اعلام کردند.

